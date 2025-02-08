Таким образом компания пытается бороться со спекулянтами и не прибегать к повышению цен

Пользователи, являющиеся участниками сообщества ZOTAC US Discord и проявляющие там активность, имеют повышенные шансы купить карты RTX 5090 и RTX 5080, не прибегая к необходимости посещать розничные магазины или обращаться к перекупщикам.

ZOTAC US анонсировала новую программу, направленную на борьбу со спекулянтами и ботами. Постоянные члены сообщества получат возможность приобрести одну карту, если будут выбраны системой. Единственное требование — это быть относительно активным на своем канале Discord и не спамить, чтобы претендовать на участие в программе.

В целом, это хорошая инициатива, которая дает доступ к графическим процессорам нового поколения тем, кто действительно заинтересован в их приобретении, а не в перепродаже по более высокой цене. ZOTAC также планирует отслеживать карты, продаваемые на популярных спекулятивных платформах, и будет отслеживать серийные номера. Хотя это может показаться чрезмерным, некоторые реальные покупатели, которые впоследствии решат продать свою карту, могут столкнуться с определенными проблемами. Однако скрыть серийные номера относительно легко, поэтому ZOTAC, возможно, не сможет эффективно обеспечить соблюдение этого правила.

Конечно, ZOTAC может реализовать такую программу, поскольку масштабы деятельности компании гораздо меньше, чем, например, MSI, ASUS или Gigabyte. Если ей удастся управлять ограниченным запасом с помощью этой системы, даже в течение нескольких недель, то обеспечит определенный уровень проверки, чтобы предотвратить участие перекупщиков в цепочке между магазином и покупателем.

Конечно, это всего лишь капля в море, учитывая, что на различных китайских площадках уже можно найти сотни объявлений о готовности к отправке новых карт тому, кто предложит самую высокую цену. Программа ZOTAC не изменит глобальную ситуацию, но, возможно, поможет смягчить проблему на местном уровне. Но что еще важнее, ZOTAC хотя бы что-то делает, а не просто повышает цены, как те же MSI или ASUS.