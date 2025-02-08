Слухи о Pixel 9a раскрывают цены, дату запуска и новые функции смартфона.

Слухи о предстоящем Pixel 9a от Google набирают обороты и утечки раскрывают всё больше ключевых подробностей о его цене, дате выпуска и характеристиках. По данным AndroidHeadlines, Pixel 9a будет стоить в США от 499 долларов за модель на 128 ГБ, сохранив ту же цену, что и Pixel 8a. Однако это нельзя сказать о версии с объемом памяти 256 ГБ, стоимость которой составит 649 долларов, что на 40 долларов больше, чем у предшественника.

Ожидается, что телефон выйдет 26 марта 2025 года, а предварительные заказы откроются на неделю раньше, 19 марта. Рендеры, предоставленные пользователем @ACE100xd, показывают, что устройство будет доступно в четырех цветах: Obsidian, Porcelain, Iris и Peony.

В Европе Pixel 9a будет следовать тому же графику выпуска, предварительные заказы начнутся 19 марта, а всеобщая доступность состоится 26 марта. Модель с накопителем на 128 ГБ будет доступна во всех четырех цветах, в то время как версия на 256 ГБ будет ограничена цветами Obsidian и Iris. Цены составят €549 или £499 за модель на 128 ГБ и €649 или £599 за версию на 256 ГБ.

Некоторые заметные обновления включают в себя более емкую батарею на 5100 мАч, процессор Google Tensor G4 и 48-мегапиксельный датчик основной камеры. Эти улучшения свидетельствуют, что Google сосредоточена на том, чтобы сделать Pixel 9a отличным смартфоном среднего класса. В дополнение к этой информации, в предыдущем сообщении утверждалось, что все варианты Pixel 9a будут поставляться с тремя месяцами подписки Google One (100 ГБ) и YouTube Premium, а также полугодовой подпиской Fitbit Premium.