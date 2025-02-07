Новинка должна обладать достаточной вычислительной мощностью для выполнения более требовательных задач и поддерживает до 96 ГБ ОЗУ

Компания Gigabyte предлагает очень широкий ассортимент продукции, от игрового оборудования до мини-ПК. Недавно тайваньский производитель анонсировал довольно мощный мини-ПК под названием GB-BRU5-225H. Последние четыре символа в названии продукта относятся к процессору Intel Core Ultra 5 225H, используемому в устройстве. Этот процессор, безусловно, весьма производительный, а значит, что модель GB-BRU5-225H должна быть способна не только базовые приложения. Два слота RAM могут поддерживать до 96 ГБ памяти SODIMM DDR5, работающей на частоте 6400 МГц.

Мини-ПК имеет в общей сложности три слота M.2, два из которых в формате 2280, могут взаимодействовать через интерфейс SATA или NVMe и предназначены для установки SSD. Третий — слот M.2 2230, оснащенный сетевым адаптером Intel Wi-Fi 6E AX210, который поддерживает как Wi-Fi, так и Bluetooth. Размеры этого крошечного компьютера составляют 112,6 x 119,4 x 34,4 мм, он обеспечивает подключение Ethernet со скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с, хотя эта скорость пригодится только при наличии соответствующей сетевой инфраструктуры.

Gigabyte GB-BRU5-225H оснащен одним портом Thunderbolt 4, удобным для подключения док-станций или мониторов. Кроме того, мини-ПК имеет два интерфейса HDMI 2.1 и один порт USB 3.2 Type C с возможностью вывода видео. Этот порт USB-C также можно использовать для питания мини-ПК. На передней панели устройства есть несколько дополнительных портов USB 3.2 Gen 2. Мини-ПК поддерживает крепление VESA, что позволяет прикрепить его, например, к задней панели монитора. Его также можно закрепить с помощью замка Kensington. Цены и доступность устройства пока не разглашаются.