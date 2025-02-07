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Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
Microsoft раскрывает новые подробности о расширенных обновлениях безопасности для пользователей Windows 10 после окончания официальной поддержки

 Поскольку время до официального окончания поддержки Windows 10 в октябре этого года остается неизменным, Microsoft призывает пользователей перейти на свою новейшую операционную систему Windows 11. Но, как и было обещано, компания также предлагает вариант тем, кто хочет остаться в привычной среде Windows 10, но эта возможность оказалась дорогой.

 В недавно обновленном документе поддержки Microsoft раскрыла новые подробности о своей программе расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10. Эта программа направлена на предоставление критических обновлений безопасности для пользователей, которые не готовы перейти на Windows 11. Однако эта расширенная поддержка имеет свою цену, что может заставить некоторые организации пересмотреть свои IT-стратегии.

 Программа ESU будет доступна для устройств под управлением Windows 10 версии 22H2, при этом стоимость составит от 61 доллара за устройство в течение первого года, с ноября 2025 года по ноябрь 2026 года.

 Microsoft также объявила, что эти расходы будут удваиваться ежегодно, а всего программа будет ограничена тремя годами. Это структура ценообразования, которая, по-видимому, разработана для поощрения возможного перехода на Windows 11, а не для бесконечной зависимости от устаревшей операционной системы.

 Обновление подтверждает, что программа ESU является накопительной, то есть если организация решится на второй год, ей также необходимо будет оплатить предыдущий год. Однако виртуальные машины Windows 10, работающие в Windows 365 или Azure Virtual Desktop, получат ESU без дополнительной платы, что является преимуществом для организаций, вложивших значительные средства в облачные сервисы Microsoft.

 Компания подчеркивает, что хотя ПК с Windows 10 продолжат работать после даты окончания поддержки, обновление до Windows 11 настоятельно рекомендуется для наилучшего, наиболее безопасного опыта работы с компьютерами.

 Согласно последним данным Statcounter, Windows 10 продолжает доминировать на рынке с долей 60,37 процента. Несмотря на усилия Microsoft, Windows 11 только недавно показала всплеск перехода, достигнув 36,6 процента в январе 2025 года. Это представляет собой заметный рост по сравнению с 34,12 процента в предыдущем месяце, что, вероятно, обусловлено приближающимся окончанием поддержки Windows 10.

 Сокращение разрыва между Windows 10 и Windows 11, вероятно, является желанным для команды ОС Microsoft. Однако сохранение доминирования Windows 10 на рынке подчеркивает трудности Microsoft в убеждении пользователей перейти на Windows 11. Всё могло бы резко измениться при пересмотре требований к новой системе, особенно наличия TPM.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #обновление #обновление windows 10 #обновление windows
Источник: techspot.com
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