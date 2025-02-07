Предварительные спецификации указывают на возможность появления процессора с конфигурацией вплоть до 16P+32E+4LP

По слухам, грядущая настольная платформа Intel Nova Lake-S будет включать процессоры с количеством ядер до 52, а не 48, как сообщалось ранее. Сегодня в сети появилась новая информация о том, что Intel пересматривает планы по обновлению серии Arrow Lake, хотя текущие слухи не дают ясности относительно ее спецификаций.

Теперь появились новые подробности о преемнике Arrow Lake, серии Nova Lake. На прошлой неделе слухи описывали четыре конфигурации для этой архитектуры, охватывающие настольные компьютеры, массовые и маломощные ноутбуки. Теперь известный инсайдер подтвердил эти заявления и добавил дополнительные подробности.

Ожидается, что серия Nova Lake также будет включать ядра с низким энергопотреблением (LP) или эффективные ядра, встроенные в Low Power Island. Эти ядра особенно удобны для мобильных устройств, повышая эффективность в фоновых задачах, но пока не появились в архитектурах для настольных компьютеров. Текущая линейка настольных процессоров Arrow Lake не имеет ядер LP.

По словам инсайдера Jaykihn, ожидается, что процессоры Nova Lake для настольных ПК теперь будут включать следующие конфигурации

Предварительные конфигурации Nova Lake:

• Nova Lake-S ➡ 52 ядра (16P + 32E + 4LP);

• Nova Lake-HX ➡ 28 ядер (8P + 16E + 4LP);

• Nova Lake-H ➡ 16 ядер (4P + 8E + 4LP).

Инсайдер также подтвердил, что Nova Lake будет иметь производительные ядра Coyote Cove и ядра Arctic Wolf E/LP.

Кроме того, Jaykihn подтвердил более ранние слухи о 144 МБ Compute Tile, но конфигурации кэша и ядер остаются предварительными. На данный момент Intel не подтвердила выпуск Nova Lake, поэтому указанные цифры являются предположительными. Более подробная информация должна появиться в ближайшие недели.