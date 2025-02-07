Новые игровые ноутбуки Predator Helios Neo AI с графическими процессорами RTX 5070 и 5070 Ti поступят в продажу в апреле по цене от 1900 долларов

Компания Acer анонсировала новые ноутбуки в серии Predator Helios Neo, которые являются одними из первых мобильных компьютеров, оснащенных дискретными графическими ускорителями RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Устройства поставляются в различных вариантах, включая дисплеи Mini LED и OLED, с ценами от 1899 долларов США.

Новые игровые мобильные компьютеры настольного уровня Predator Helios Neo 16 AI и Predator Helios Neo 18 AI сочетают мобильные графические процессоры Blackwell среднего уровня с процессорами Intel Arrow Lake-HX.

Оба ноутбука могут быть оснащены видеокартами RTX 5070 или RTX 5070 Ti вместе с процессором Core Ultra 7 255HX или еще более мощным Core Ultra 9 275HX, что должно обеспечить им достаточную игровую производительность. Теперь практически обязательное добавление «ИИ» в конце названия указывает на то, что это продукты, в которых будут активно продвигаться возможности искусственного интеллекта. Однако исследования показывают, что использование этого термина может оттолкнуть многих потребителей от покупки из-за опасения этого самого ИИ.

Оба мобильных ПК предлагают четыре типа дисплеев. В случае Predator Helios Neo 16 AI пользователи могут выбрать 16-дюймовый экран OLED разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой обновления 240 Гц, стандартную панель с тем же разрешением либо и частотой 240 Гц, либо на 180 Гц, или экран на 1920 x 1200 пикселей с частотой 180 Гц. Модель OLED имеет время отклика 1 мс, которое увеличивается до 3 мс в других вариантах.

Predator Helios Neo 18 AI является полноценной заменой настольного компьютера и включает 18-дюймовый Mini LED дисплей разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой 250 Гц, LED дисплей разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой 240 Гц или 165 Гц или LED дисплей разрешением 1920 x 1200 пикселей с частотой 165 Гц. Все указанные варианты имеют время отклика 3 мс.

Новые ноутбуки Helios могут быть оснащены оперативной памятью DDR5-6400 объемом до 64 ГБ, а также хранилищем, включающем до 2 ТБ памяти на базе двух SSD PCIe Gen 4. Они также поставляются с батареями емкостью 90 Вт·ч, поддержкой Wi-Fi 6E, ИК-камерами разрешением FHD и четырехзонной подсветкой клавиатуры.

Что касается портов, то новинки предлагают один порт Thunderbolt 4, один USB-C 3.2 Gen 2, три порта USB-A, один HDMI 2.1, 3,5-мм разъем для наушников/микрофона, слот microSD и порт Ethernet.

Ожидается, что Predator Helios Neo 16 AI будет стоить от 1900 долларов США за версию с видеокартой RTX 5070, процессором Core Ultra 7 255HX и FullHD экраном при запуске в США в апреле. Он же будет стоить 1699 евро в регионе EMEA при запуске в мае. Согласно имеющейся информации, Predator Helios Neo 18 AI будет стоить около 2200 долларов США и поступит в продажу на месяц позже, чем меньшая модель, а в регионах EMEA этот более крупный ноутбук будет стоить от 1799 евро и поступит в продажу в июне.