Новинки должны дебютировать 13 февраля в Индии с процессорами Intel Core Ultra 13 и Core ix-13xxx

Компания ASUS объявила о выпуске трех новых ноутбуков в Индии 13 февраля. ASUS Vivobook 14 Flip, ASUS Zenbook 14 и ASUS V16 будут включать специализированный выделенный чип ИИ, приложения ASUS ИИ и игровые функции с улучшенным ИИ.

Эти ноутбуки, входящие в линейку Copilot+, будут работать на процессорах Intel Core Ultra 9 200, предлагая производительность нейронного процессора до 47 TOPS, а также до 12 ядер и потоков. Ноутбуки оснащены дисплеями ASUS Lumina OLED с разрешением до 3K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 600 кд/м2. Для любителей игр ноутбук ASUS V16 будет включать графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4050.

Хотя подробности о других моделях в настоящее время недоступны, ASUS V16, скорее всего, является моделью, которую компания представила еще в декабре 2024 года. Можно ожидать, что ноутбук будет оснащен 16-дюймовым дисплеем FHD IPS с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1920 x 1080 пикселей и соотношением сторон 16:10, а также прочным корпусом военного класса. Также можно ожидать, что он будет оснащен процессором Intel Core i5-13420H или Intel Core i7-13620H. Процессор будет работать в паре с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 на частоте 5600 МГц и дискретным мобильным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4050.