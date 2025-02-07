Процессор Intel Core i9-15900K показал весьма скромные результаты в одноядерном и многоядерном режимах, и, скорее всего, является одним из инженерных образцов

Если кто-то ждал реального преемника процессора Core i9 14900K, то он в лице Core i9-15900K уже появился. Однако не стоит питать больших надежд, так как, похоже, Core i9-15900K может быть ранним инженерным образцом, который неправильно идентифицирован на платформе Geekbench.

Скорее всего, это Core i9-14900K, который существовал в предсерийных версиях. Поскольку Intel тестирует свои чипы несколько раз перед запуском, иногда возможно, что некоторые из процессоров имеют разные номера моделей. Однако также возможно, что база данных бенчмарка неправильно маркирует такие ранние образцы.

Можно видеть, что Core i9-15900K разделяет большинство спецификаций с Core i9-14900K. Чип включает 24 ядра и 32 потока, а также кэш L2 и L3 объемом 8 МБ и 36 МБ соответственно. Сокет также соответствует, то есть речь идет о LGA 1700. Следовательно, это, скорее всего, неправильно маркированный Corei9-14900K, на что указывает и идентификатор. Чипы Raptor Lake и Raptor Lake Refresh имеют идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1, и всем известно, что настоящие процессоры Intel 15-го поколения, то есть чипы Arrow Lake, имеют идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 198 Stepping 2.

Тем не менее интересно посмотреть на бенчмарки Core i9-15900K, которые показывают довольно разочаровывающую производительность в Geekbench. Одноядерные и многоядерные баллы (2279 и 11690 соответственно) значительно ниже, чем у реального Core i9-14900K, и можно видеть, что упомянутые частоты также намного ниже. Базовая тактовая частота составляет всего 800 МГц, а в режиме ускорения — 4,8 ГГц. Core i9-14900K обеспечивает прирост частоты P-ядер до 5,8 ГГц и набирает около 3000 баллов в одноядерных и 20 000 баллов в многоядерных тестах в Geekbench 6.

Процессор был протестирован на материнской плате B760 от китайской компании JGINYUE. Это материнская плата JGINYUE B760I Snow Dream, которая может похвастаться форм-фактором ITX и сокетом LGA 1700. В итоге не следует возлагать больших надежд на то, что пользователи увидят еще одну серию процессоров Intel, поскольку компания не собирается запускать так называемое семейство Core 15xxx», которым, по сути, является серия Core Ultra 200.