Однако в тесте есть нюанс, так как не указан уровень мощности тестировавшейся карты

Официально ожидается, что ноутбуки на базе видеокарт нового поколения RTX 50 будут запущены в следующем месяце. NVIDIA не уточнила, какие именно модели будут выпущены в первой партии или будут ли они работать в паре с процессорами Intel или AMD. Однако уже известно, что и Intel, и AMD готовят свои процессоры H-Series и HX-Series на базе архитектур Arrow Lake и Zen 5 для работы вместе с этими новыми графическими процессорами.

Недавно в сети появился мобильный графический процессор RTX 5080 в тесте OpenCL, не являющийся, однако, идеальным инструментом для сравнения. Тест 3DMark Time Spy также, хотя и не самый новый, дает лучший показатель для анализа, поскольку он более приближен к реальным играм и использует API DirectX 12.

Согласно скриншоту, предоставленному Top Player на Bilibili, мобильная графическая карта RTX 5080 набрала 21 948 баллов в графическом тесте. Это на 16,2% выше среднего балла для графического ускорителя RTX 4080 предыдущего поколения, основанного на 133 тысячах результатов из базы данных 3DMark. Однако наивысший зарегистрированный балл для RTX 4080M в базе данных составил 22 105, означая, что некоторые модели все еще могут превзойти новую RTX 5080.

Стоит отметить, что важнейшим показателем для мобильной графики является общая графическая мощность (TGP), а она в данном случае не была предоставлена. Это означает, что протестированное устройство могло быть версией Max-Q. При самом высоком TGP карта рассчитана на мощность 150 Вт, а дополнительные 25 Вт доступны через Dynamic Boost.