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goldas
Intel готовит к выходу процессоры Core Ultra 300 Arrow Lake Refresh
Инсайдер Golden Pig утверждает, что Intel снова рассматривает возможность обновления серии Arrow Lake

 Планы Intel относительно мобильной платформы, похоже, рассчитаны на ближайшие 2-3 года и на данный момент широко известны. Ожидается, что компания выпустит серию Panther Lake в этом году, а затем Nova Lake в 2026 году. Последняя также должна появиться на настольных компьютерах в виде серии Nova Lake-S. Также ходили слухи, что Intel может выпустить специальную версию Panther Lake для настольных компьютеров, однако это не было подтверждено, и, похоже, в этом нет необходимости.

 Также сообщалось, что Intel работает над линейкой Arrow Lake Refresh, обновленной версией своих существующих настольных и мобильных процессоров, в частности над вариантами S и HX для высокопроизводительных ноутбуков. Первоначальные слухи предполагали, что компания может удвоить количество ядер Skymont до 32, в результате чего общее количество ядер составит 40 единиц — 8 производительных ядер Lion Cove и 32 эффективных ядра Skymont. Однако эти планы в конечном итоге были отменены.

 Последние слухи о Arrow Lake Refresh предполагают, что Intel обновит в оригинальных моделях только NPU, представив более новый нейронный процессор, чем предлагается в настоящее время. Существующий NPU обеспечивает до 13 TOPS, в то время как обновленная версия может достигать 48 TOPS и встречается в процессорах серии Lunar Lake. Предположительно, этот NPU также будет использоваться для Arrow Lake Refresh.

 К сожалению, Golden Pig не уточняет, какие изменения принесет обновление, поэтому можем ссылаться только на уже имеющиеся в сети слухи, связанные с неанонсированной серией.

 Если этот слух окажется правдой, наиболее вероятным сценарием будет то, что Intel представит серию Core Ultra 300H для линейки Panther Lake и серию Core Ultra 300S/300HX для линейки Arrow Lake, обе из которых ожидаются к концу текущего года.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #panther lake #arrow lake refresh #core ultra 300
Источник: videocardz.com
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