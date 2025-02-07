Точно можно сказать, что релиз на ПК состоится гораздо позже, чем на консолях

Владельцы консолей находятся в предвкушении выхода Grand Theft Auto 6, и Rockstar снова подтвердила, что собирается выпустить игру в данном сезоне. К сожалению для владельцев ПК версия до сих пор не анонсирована. Это говорит о том, что Grand Theft Auto 6 будет еще одной игрой Rockstar, выход которой на ПК займет месяцы.

Напомню, что прошло более двух лет с тех пор, как на YouTube появился трейлер GTA 6. С тех пор Rockstar назначила дату выпуска на осень 2025 года, но до сих пор ничего не упомянула о версии для ПК.

Генеральный директор Штраус Зелник признал, что, хотя дата запуска GTA 6 соответствует графику, задержки никогда нельзя исключать.

«Мы считаем, что высокомерие — враг дальнейшего успеха. Мы бежим в страхе. Мы оглядываемся. Наши конкуренты не спят. И что нам с этим делать? Мы стараемся быть самой креативной, самой инновационной и самой эффективной компанией в индустрии развлечений. И Rockstar Games, в частности, стремится к совершенству во всем. И мы верим, что если сделаем это правильно, то это будет наша лучшая возможность добиться успеха», — сказал Зелник в сессии вопросов и ответов.

GTA 6 должна стать самой разрекламированной игрой всех времен. Зелник уже нагнетал ажиотаж в прошлом, повторяя фразу о стремлении к совершенству. Он также сказал, что игра предложит невиданный ранее опыт. А на Game Awards в ноябре Дэвид Мэнли из Rockstar сказал, что она может похвастаться умопомрачительными вещами.

Отсутствие новостей о версии для ПК разочаровывает, особенно сейчас, когда владельцев ПК так много, и большинство систем значительно превосходят консоли. Бывший разработчик Rockstar сказал, что причина, по которой ПК-порты выходят позже, заключается в том, что компания хочет расставить приоритеты в отношении того, что она продает. Сложности в создании ПК-версии для многочисленных конфигураций оборудования и связанное с этим тестирование являются важными факторами, по которым ПК-версии игр Rockstar также выходят намного позже.

История Rockstar с ПК-портами не внушает уверенности тем, кто надеется, что GTA 6 для ПК выйдет вскоре после релиза на консолях. Например, GTA 3 потребовалось семь месяцев, San Andreas — восемь месяцев, GTA 4 — восемь месяцев, а GTA 5 — почти два года, чтобы посетить ПК. Даже выход Red Dead Redemption 2 занял немного больше года, выйдя на PS4 и Xbox One в октябре 2018 года, а затем появившись на ПК в ноябре 2019 года.

Одно, чего не ждали геймеры, так это возможности того, что GTA 6 будет стоить 100 долларов. Напомню, что недавно в сети появились сообщения о возможном повышении стоимости новой части игры, при чем указанная цена относится к базовой версии, а эксклюзивные и подарочные варианты будут стоить еще дороже.