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Продажи процессоров Intel Xeon достигли 14-летнего минимума на фоне укрепления позиций AMD
Слухи о покупке Intel распространяются по мере дальнейшего ослабления ее бизнеса в сфере центров обработки данных

 За последние несколько лет Intel продемонстрировала одни из худших показателей за всю свою 56-летнюю историю. Компания сталкивается с проблемами во всех сферах своей деятельности: от литейного производства до потребительских процессоров и серверных чипов. Поскольку Intel реорганизует свои производственные операции, новый анализ рисует мрачную картину текущей траектории ее серверного бизнеса.

 Согласно SemiAnalysis, объем поставок серверных процессоров Intel в 2024 году снизился, и такая тенденция наблюдается третий год подряд. После резкого падения в 2023 году бизнес компании в области центров обработки данных достиг 14-летнего минимума.

 На основе данных из отчетов Intel 10K аналитики составили график объема процессоров Intel для центров обработки данных с 2011 года. Цифры не точны и отображаются в процентах от общего объема 2011 года, но они показывают пик в 2021 году, за которым последовало продолжающееся снижение. Самое резкое падение произошло в 2023 году, когда объем серверных процессоров упал на 50 процентов от показателя 2011 года.

 Компания уступает позиции AMD на потребительском и серверном рынках ЦП. В конце прошлого года Intel признала, что не планирует отвечать на 3D V-Cache, которая сделала чипы Ryzen от AMD бесспорными лидерами для игровых настольных компьютеров. Вместо этого Intel внедряет аналогичную технологию в свои будущие процессоры для центров обработки данных Clearwater Forest, поскольку считает серверы более важным для себя рынком.

 Выпуск Clearwater Forest и ориентированных на ноутбуки процессоров Intel Panther Lake, запланированный на этот год, также решит судьбу бизнеса по собственному производству полупроводников. Это покажет, сможет ли техпроцесс Intel 18A компании конкурировать с ведущими 3-нм и 2-нм нормами производства TSMC.

 Однако Intel уже обратилась к услугам TSMC для производства прошлогодних процессоров для ноутбуков Lunar Lake и может сделать это снова для будущих чипов во всех секторах. Процессоры Nova Lake для настольных ПК, которые, как ожидается, появятся в 2026 году, будут использовать транзисторы от Intel и другого производителя, вероятно, TSMC.

 На фоне вопросов о выживании полупроводникового бизнеса Intel компания выделила свое литейное подразделение в отдельную организацию, которая, как она признает, должна заставить работать в данном направлении так же, как TSMC или Samsung. Intel утверждает, что другие потенциальные клиенты успешно запустили продукты на базе Intel 18A, что говорит об успешности данного техпроцесса.

 Снижение доходов и другие проблемы привели к недавнему уходу генерального директора Пэта Гелсингера, это побудило Билла Гейтса заявить, что Intel сбилась с пути и отстала в литейном производстве и проектировании чипов за последнее десятилетие.

 Кроме того, в сети ходят слухи о возможности продажи компании, но пока остается неясным, кто захочет приобрести Intel, хотя ранее такую возможность приписывали Qualcomm.

#amd #intel #процессоры #процессоры amd #процессоры intel #lunar lake #intel xeon #intel 18a
Источник: techspot.com
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