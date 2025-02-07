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goldas
Новое изображение Xiaomi 15 Ultra демонстрирует двухцветный дизайн смартфона
Изображение не только впервые демонстрирует дизайн, вдохновленный Leica, но и подтверждает различные ключевые характеристики оборудования камеры

 Xiaomi 15 Ultra должен дебютировать в конце этого месяца в Китае. С приближением запуска ожидается, что многочисленные слухи раскроют больше подробностей об устройстве. Новое изображение Xiaomi 15 Ultra, вдохновленное камерами Leica, появилось сегодня на китайских социальных платформах. Фотография демонстрирует довольно интересный дизайн, использующий два цвета и вызывающий ощущение использования профессионального фотоаппарата.

 Xiaomi 15 Ultra, показанный на изображении выше, похоже, вдохновлен дизайном дальномерной камеры Leica M11. Как и камера Leica, Xiaomi 15 Ultra отличается потрясающей серебристо-черной двухцветной отделкой, вероятно, сделанной из стекла и кожи.

 Xiaomi 15 Ultra имеет массивный круглый модуль камеры, занимающий почти всю верхнюю половину устройства. Он вмещает светодиодную вспышку в форме таблетки, логотип Leica и четыре камеры, включая перископическую телефотокамеру. Учитывая, что устройство может быть оснащено аккумулятором емкостью 6000 мАч, его вес может быть значительно больше уже никого не удивляющих 200 граммов.

 Мелкий текст под надписью Leica, который гласит «LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-26/14-100 ASPH», дает четкое представление о возможностях камеры Xiaomi 15 Ultra. Флагман Xiaomi оснащен объективом Leica Summilux с диафрагмой основной камеры f/1.63, такой же, как и у его предшественника.

 Перископический телеобъектив имеет диафрагму f/2.6, эквивалентное фокусное расстояние 100 мм, эффективную диафрагму f/9.828 и физическое фокусное расстояние 26.4 мм, что сопоставимо с предыдущей реализацией 10-кратного увеличения от Samsung. Сверхширокоугольный объектив имеет фокусное расстояние 14 мм, что делает его немного уже, чем у предыдущего поколения.

 Что касается дебюта смартфона, то выход Xiaomi 15 Ultra состоится в Китае вместе с автомобилем Xiaomi SU7 Ultra 28 февраля.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 15 #xiaomi 15 ultra
Источник: gizmochina.com
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