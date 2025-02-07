Модель Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition предназначена для покупателей с Ближнего Востока, известных своими толстыми кошельками

Компания Asus представила флагманскую видеокарту RTX 5090 нового поколения в раскошном золотом исполнении. Новинка получила длинное название Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition и была продемонстрирована на сабреддите Nvidia, где было отмечено, что это эксклюзивная модель для Ближнего Востока. Это не должно никого удивлять, поскольку Dhahab (по-арабски «золото») Edition можно найти только на страницах продуктов Asus для Ближнего Востока.

Даже оригинальная модель Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition уже представляла собой одну из самых интересных и дорогих новых видеокарт на архитектуре Blackwell, но эксклюзивная версия похоже превзошла все ожидания не только внешним видом, но и ценой. Asus опубликовала официальный прайс-лист в конце января, отметив, что эта модель будет иметь рекомендованную розничную цену в 3099 долларов, на которой также отразился дефицит и потребительский ажиотаж, добавившие 100 долларов к рекомендованной розничной цене.

Конечно, Ближний Восток — это не только роскошь и золото. На презентации Asus также были представлены изображения пустыни, верблюдов, арабских жеребцов и небоскребов, показывая, что команда дизайнеров Asus не боится стереотипов. Некоторые из этих мотивов попали на кожух видеокарты, и Asus хвастается детализированными небоскребами и арабской каллиграфией, которые она выгравировала на графическом ускорителе.

Помимо причудливого внешнего вида, новая Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition такая же, как и ее темная оригинальная версия. Это очень большие видеокарты толщиной 3,8 слота и 358-миллиметровоым кожухом системы охлаждения, четырьмя вентиляторами, запатентованной испарительной камерой ROG, увеличенной плотностью ребер радиатора и термопрокладкой графического процессора с фазовым переходом.

Эти модели имеют заводской разгон и могут похвастаться тактовой частотой графического процессора до 2610 МГц в режиме OC и 2580 МГц в режиме по умолчанию.

Таким образом отличием Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition от оригинала является золотой дизайн. Проведенные разными обозревателями тесты Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 показывают, что новинка является весьма шумной под нагрузкой даже с включенным тихим режимом в BIOS.