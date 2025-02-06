Теперь они достигают 3410 долларов за модель RTX 5090 от ASUS

MSI больше не предлагает карты по рекомендованной розничной цене. Компания решила повысить цены на карты RTX 5080 и RTX 5090. Самая дешевая модель, RTX 5080 VENTUS без заводского разгона, теперь продается по цене 1140 долларов, что на 140 баксов больше, чем при запуске на прошлой неделе. Самая дешевая видеокарта RTX 5090 продается по цене 2380 долларов, что на 380 долларов больше, чем рекомендованная розничная цена на прошлой неделе.

Если посмотреть на модели, то MSI теперь предлагает свои карты RTX 5080 по цене на 140 - 500 долларов выше, в то время как карты RTX 5090 стоят на 380 - 790 дороже, чем официально объявила NVIDIA. Самая дорогая модель, RTX 5090 SUPRIM LIQUID, продается по цене 2790 долларов.

В официальном магазине ASUS также числятся несколько карт серии RTX 50, хотя ни одной из них нет в наличии. Тем не менее клиенты могут подписаться на уведомления на случай, если они снова появятся.

В случае с ASUS компания уже анонсировала повышение цены на прошлой неделе. Самые дорогие модели были указаны по цене на 50% выше рекомендованной розничной цены, что тогда казалось абсурдным, но теперь можно наблюдать рост на 70%. ASUS подняла цену на свою флагманскую карту RTX 5090 ROG ASTRAL LC до 3410 долларов, что на 1410 зеленых купюр выше рекомендованной розничной цены.

Сейчас со всего мира приходит информация о том, что розничные торговцы значительно накручивают и даже удваивают цены, однако, повлиять на это пока никто не может.