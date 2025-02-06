Новый браузер напоминает о необходимости отдыха, воспроизводя расслабляющие звуки и музыку во время работы.

В прошлом году Opera выпустила веб-браузер Opera One со встроенным чат-ботом Aria на базе искусственного интеллекта. Теперь норвежская компания выпустила новый браузер Opera Air, ориентированный на сознание пользователей. Браузер сочетает в себе инструменты для повышения производительности с функциями осознанности, такими как напоминания о перерывах, дыхательные упражнения и расслабляющие звуковые ландшафты.

Opera Air имеет полупрозрачный дизайн и плавающую боковую панель, которая заполнена инструментами, помогающими снять стресс и сосредоточиться для повышения производительности.

Одной из функций является «Boosts», которая воспроизводит различные звуковые эффекты, включая музыку, окружающие звуки и бинауральные ритмы. Последние помогают расслабиться и сосредоточиться, воспроизводя немного разные частоты в каждом ухе. Звуковые ландшафты можно воспроизводить непрерывно или в течение определенного периода времени. Воспроизведением можно легко управлять с боковой панели.

Еще одна ключевая функция Opera Air — напоминание о перерыве. Оно представлено значком, состоящим из трех линий на боковой панели, которые постепенно становятся серыми с течением времени. Как только значок полностью исчезнет, то пользователю необходимо сделать перерыв в работе. Opera Air не просто напоминает о необходимости отвлечься, но и помогает максимально использовать перерыв с помощью дыхательных упражнений, растяжки шеи и всего тела, а также медитаций, которые длятся до 15 минут.

Хотя осознанность является ключевой функцией Opera Air и, возможно, главной причиной, по которой её стоит установить, в ней нет недостатка обычных функций браузера Opera, таких как встроенный блокировщик рекламы и бесплатный VPN, а также доступ к Aria, помощнику Opera на основе искусственного интеллекта. Можно сказать, что Opera Air поощряет и помогает пользователям стать более сознательными и заботящимися о своем духовном и физическом здоровье.

Браузер доступен для бесплатной загрузки на системах Mac и Windows.