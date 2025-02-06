Инсайдер утверждает, что графические процессоры класса RTX 5060, как утверждается, будут придерживаться старого стандарта питания

Китайский источник, связанный с брендом Zotac, сообщает, что пользовательские графические карты RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут потреблять минимум 650 Вт мощности блока питания. Это на 100 Вт больше, чем у предыдущих моделей серии RTX 4060, которые требовали 550 Вт.

По информации портала VideoCardz, несмотря на возросшее энергопотребление, карты будут использовать 8-контактные разъемы питания. Это означает, что пользователи не столкнутся с проблемами при подключении. Однако стоит помнить, что это неофициальные сведения, и к ним следует относиться с долей скептицизма.

По слухам, графические карты Nvidia RTX 5060 и RTX 5060 Ti, которые станут самыми доступными настольными графическими процессорами в линейке Blackwell от Nvidia, появятся в продаже в марте. Если это подтвердится, то в ближайшие дни можно ожидать ещё больше утечек информации об этих графических картах.

Однако до сих пор нет официальных спецификаций или данных о потенциальной производительности этих видеокарт. Единственное, что известно наверняка, это то, что RTX 5060 Ti будет доступна в двух вариантах: с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти.

По информации источника, эти графические ускорители будут стоить дороже, чем их предшественники — карты RTX 4060. Как утверждает инсайдер, RTX 5060 будет доступна по цене от 2599 до 3399 юаней, что эквивалентно примерно 357–467 долларам США. В свою очередь, карты RTX 5060 Ti, как ожидается, будут стоить от 3299 до 3599 юаней, или около 453–494 долларов.

Рекомендации по питанию также требуют особого внимания. Обычно увеличение рекомендуемой мощности блока питания на 100 Вт означает, что базовое потребление возрастает всего на 50 Вт.

Учитывая, что видеокарты RTX 4060 Ti и RTX 4060 имеют TGP 160 Вт и 115 Вт соответственно, можно предположить, что RTX 5060 Ti будет потреблять 200 Вт, а RTX 5060 — 150 Вт. Время покажет, насколько верны эти предположения, но оба этих показателя вполне соответствуют возможностям 8-контактного разъема.

Возможно, если Nvidia выпустит референсную версию RTX 5060 Ti Founders Edition, у неё будет 16-контактный разъём питания.

Генеральный директор AMD уже подтвердил, что видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT должны выйти в начале марта. Это будет совпадать со временем выхода видеокарт RTX 5060 от Nvidia, что может несколько снизить интерес к видеокартам AMD. Многое будет зависеть от того, какую производительность смогут обеспечить как графические процессоры RX 9070, так и RX 9060, которые могут появиться только в апреле-июне.

Если графические карты RTX 5070 и RTX 5060 также столкнутся с дефицитом графических ускорителей, что и графические карты RTX 5080 и RTX 5090, игроки, которым нужна новая графическая карта, могут выбрать графические процессоры AMD на архитектуре RDNA4 в качестве более доступного варианта. Остается надеяться, что AMD сможет обеспечить достаточные запасы партнерам и розничным продавцам, чтобы покупатели не столкнулись со спекулянтами.