Как и полагается фотофлагману смартфон Xiaomi сможет похвастаться топовыми датчиками изображения профессионального уровня

Компания Xiaomi готовится представить свой следующий флагманский смартфон в самое ближайшее время. Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra предложит первоклассные спецификации и функции вместе с передовыми камерами, характеристики которых были раскрыты в новой утечке.

Для тех, кто не знает, стоит напомнить, что Xiaomi 15 Ultra от китайского технологического гиганта является не просто очередным премиальный смартфон. Это флагман бренда с основным упором на фотографии, поэтому акцент делается на предоставлении максимального опыта работы с камерами. Смартфон включает в себя как передовое аппаратное обеспечение для создания изображений, так и улучшенную оптимизацию программного обеспечения. Последняя утечка поступила от пользователя @TechHome100, который поделился подробным описанием датчиков камеры на своей странице в сети X* (запрещена на территории России).

Основная камера разрешением 50 мегапикселей основана на 1-дюймовом датчике Sony LYT900 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Она работает в паре с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с датчиком Samsung JN5, 50-мегапиксельным телеобъективом на базе Sony IMX858 с 3-кратным оптическим увеличением и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом Samsung HP9 с 4,3-кратным оптическим увеличением. Два телеобъектива также будут совместно обеспечивать гибридный 120-кратный гибридный зум (цифровой + оптический).

На данный момент это вся информация, которая была предоставлена в утечке, но все эти детали также соответствуют предыдущим сообщениям. Исходя из того, что известно на данный момент, компания выпустит Xiaomi 15 Ultra вместе с автомобилем Xiaomi SU7 Ultra EV примерно в конце текущего месяца, сразу после китайского праздника весны. Ожидается, что грядущий смартфон Xiaomi 15 Ultra предложит множество впечатляющих функций пользователям.