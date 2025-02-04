Вероятными причинами называются проблемы с драйверами, а также разъемом PCIe Gen 5

Согласно многочисленным сообщениям пользователей с китайских технических форумов и сообществ Reddit, несколько видеокарт RTX 5090 и RTX 5090D вышли из строя навсегда после установки стандартного графического драйвера. Проблема затрагивает как стандартную RTX 5090, так и модифицированную экспортную модель RTX 5090D, выпущенную специально для китайского рынка 30 января. Пользователи сообщают об одном и том же типе сбоев. После первоначальной установки драйвера изображение на дисплее темнеет, а система навсегда теряет способность обнаруживать графический процессор через интерфейсы DisplayPort и HDMI. Аппаратные сбои были задокументированы у нескольких партнеров по производству видеокарт, причем карты от Colorful, Manli и Gigabyte демонстрируют идентичные симптомы. Отчеты сторонних поставщиков иногда указывают на потенциальные повреждения от сгорания микросхем, что предполагает проблему на уровне оборудования, а не программный сбой, который может быть устранен обновлением программного обеспечения.

Проведенные по горячим следам расследования указывают на использование интерфейса PCIe Gen 5 как на возможную первопричину выхода из строя видеокарт. Серия RTX 5090 представляет собой первую полностью совместимую с PCIe Gen 5 архитектуру графических процессоров NVIDIA, что создает новые проблемы с целостностью сигнала. Некоторые пользователи сообщают о временном смягчении ситуации путем принудительного включения режима PCIe 4.0 в настройках BIOS, хотя этот обходной путь остается неподтвержденным. Дополнительные осложнения возникают из-за современных конструкций материнских плат, которые разделяют линии PCIe между системой хранения M.2 и графическими разъемами. Картина сбоев, по-видимому, одинакова как на внутреннем, так и на международном рынках. На r/ASUS пользователи сообщают об идентичных сбоях обнаружения видеокарт, сохраняющихся при сбросе CMOS и перенастройки системы. Документация китайского форума показывает систематические сбои в графических картах нескольких партнеров, что указывает на фундаментальную проблему совместимости новой архитектуры или конкретно модели RTX 5090, или драйверов, а не на отдельные производственные дефекты. На данный момент компания NVIDIA не выпустила никаких официальных сообщений по данной проблеме.