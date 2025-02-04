Новая утечка предполагает, что Nvidia может выпустить GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 раньше, чем их аналоги прошлого поколения.

В то время как GeForce RTX 5090 и RTX 5080 официально вышли в продажу, по крайней мере на бумаге, пришло время взглянуть на остальную часть серии Blackwell. GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 должны появиться в этом месяце, оставляя неизвестной дату выхода "народных" карт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Утечка от китайского производителя ранее намекала, что это может произойти в следующем месяце.

Пользователь сети X (запрещена на территории России) под ником @wxnod заметил список на китайском сайте электронной коммерции, в котором говорится, что GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут запущены в марте 2025 года. Это соответствует сообщению от 2024 года, в котором говорилось то же самое. В отличие от своих более дорогих аналогов, модели нижнего среднего уровня могут не получить специального мероприятия по запуску и могут быть представлены посредством пресс-релиза. В любом случае, указанное время будет идеальным, потому что именно тогда AMD планирует продемонстрировать свою линейку RDNA 4.

Хотя точные характеристики видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti неизвестны, можно предположить, что последняя будет использовать урезанный кристалл GB205 (возможно, GB206), который используется в RTX 5070. Предыдущая утечка говорила, что Nvidia предложит видеокарту в вариантах с 8 и 16 ГБ памяти, а также 128-битную шину памяти. Что касается RTX 5060, то она может использовать графический процессор GB207 с 8 ГБ памяти на той же шине памяти.

Если судить по производительности GeForce RTX 5080, то остальная часть линейки Blackwell предложит минимальный прирост производительности по сравнению со своими аналогами и линейки Ada Lovelace. Однако версия RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти может оказаться более полезной в долгосрочной перспективе благодаря дополнительному объему видеопамяти, который в предыдущих случаях имел положительный эффект, например, позволяя модели RTX 3060, опережать RTX 4060 в сценариях с использованием большого объема видеопамяти.