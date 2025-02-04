Новым пользователям NVIDIA RTX 5090 следует быть внимательнее к используемым кабелям, поскольку отсутствие подходящих может привести к заметному падению производительности.

Новая информация в сети служит мерой предосторожности для многих пользователей флагманской видеокарты NVIDIA RTX Blackwell, поскольку, похоже, использование неправильного адаптера питания может снизить производительность видеокарты нового поколения. ComputerBase протестировал GeForce RTX 5090 от NVIDIA на трех 8-контактных и четырех 8-контактных адаптерах, чтобы увидеть, как падение показателей мощности приводит к снижению производительности. Интересно, что подача на 100 Вт мощности меньше оптимального значения приводит к снижению производительности примерно на 5%.

Графический ускоритель был протестирован на уровнях TDP 575 Вт, 450 Вт и 400 Вт, и похоже, что ограничение в питании действительно дает заметную разницу в производительности, хотя это и так было очевидно. Интересно то, что ускоритель работал в минимальной конфигурации с трехконтактным подключением. Источник утверждает, что графический процессор не запустился при использовании двух 8-контактных разъемов, а это значит, что работа GeForce RTX 5090 с 300 Вт мощности невозможна.

Имея на борту четыре 8-контактных разъема питания, пользователь обеспечит видеокарте RTX 5090 от NVIDIA потенциальную мощность 600 Вт и эта цифра действительно необходима для мощных вариантов карт от партнерcких карт Nvidia, таких как ROG Astral GeForce RTX 5090, которая, как говорят, является довольно прожорливым устройством. Предоставление NVIDIA пользователям возможности запускать графический процессор на мощности 450 Вт является действительно отличным ходом, поскольку таким образом компания гарантирует, что отсутствие нужной мощности не повлияет на функциональность графического ускорителя, но это, безусловно, повлияет на производительность.