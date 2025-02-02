Бывший сотрудник АНБ, а ныне гражданин России считает объем в 16 ГБ в новейших видеокартах NVIDIA преступлением против пользователей

Известный бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) и информатор неожиданно поделился своим мнением о состоянии рынка видеокарт. В настоящее время проживающий в России Эдвард Сноуден назвал недавно выпущенную Nvidia GeForce RTX 5080 монополистическим преступлением против потребителя из-за ее удручающих 16 ГБ памяти.

Сноуден предельно ясно выразил свое разочарование ограничением памяти в семействе видеокарт RTX50. Его мнение совпадает со множеством экспертов и аналитиков отрасли. Например, редактор портала Tom’s Hardware в обзоре Nvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition высказал свое недовольство в большом разрыве между RTX 5090 с 32 ГБ и RTX 5080 с 16 ГБ, то есть это столько же, сколько у RTX 4080/S.

В настоящее время некоторые современные игры, например, такие как Indiana Jones and the Great Circle, работающие в режиме 4K, уже страдают от объема VRAM 16 ГБ, и 24 ГБ было бы намного лучше для видеокарты за 1000 долларов и более, в результате чего модель RTX 5080 стала весьма неубедительным вариантом для апгрейда.

Сноуден полагает, что для RTX 5070 необходимо не менее 16 ГБ памяти, RTX 5080 должна иметь 24 ГБ, а флагманская модель RTX 5090 32 или даже 48 ГБ на борту. Выпуск графического ускорителя стоимостью 1000 долларов и более в 2025 году с объемом памяти 16 ГБ является монопольным преступлением против потребителей с точки зрения нового гражданина России.

Легко согласиться с критикой таких низких спецификаций VRAM от Nvidia в новой серии потребительских видеокарт Blackwell. В феврале 2021 года производитель чипов выпустил популярную по сей день RTX 3060 с 12 ГБ в стандартной комплектации, а затем снизил его в RTX 3050 до 8 ГБ. Потребительская серия Blackwell, предлагающая RTX 5070 с 12 ГБ и ожидаемые модели RTX 5060 с объемом памяти всего 8 ГБ, в 2025 году выглядит анохронизмом. Стоит отметить, что любителям игровых ноутбуков повезло еще меньше, особенно с графическими процессорами RTX 5070 и RTX 5060, получившими только 8 ГБ видеопамяти.

Что касается AMD, то компания еще не выпустила Radeon RX 9700 XT, но просочившиеся в сеть спецификации говорят о том, что линейка Radeon RX 9700 получит 16 ГБ видеопамяти. Конечно, пока неизвестно, какую производительность обеспечат новинки на базе архитектуры RDNA 4.