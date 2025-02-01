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Viewsonic выпустила игровой монитор с частотой 144 Гц всего за 55 долларов
Новинка имеет размер 24 дюйма. разрешение FullHD, а также широкие углы обзора и время отклика 4 мс

 Компания Viewsonic выпустила на китайский рынок новый игровой монитор под названием VA24G25. Его цена составляет всего 399 юаней или 55 долларов США, что делает его одним из самых доступных мониторов с высокой частотой обновления на рынке. В настоящее время новинка доступна для покупки на JD.com.

 Viewsonic VA24G25 получил 23,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) с соотношением сторон 16:9. Монитор получил IPS панель, которая может похвастаться углом обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, это позволяет использовать его в многомониторных системах.

 Кроме того, Viewsonic VA24G25 поддерживает частоту обновления 144 Гц в разогнанном режиме, имея собственную частоту обновления 120 Гц. Также монитор не ударил в грязь лицом в плане времени отклика панели, составляющим 4 мс (GTG) и MPRT 1 мс, сводя к минимуму размытость изображения и ореолы движущихся на экране объектов.

 VA24G25 имеет яркость 400 кд/м², статическую контрастность 1500:1 и глубину цвета 6-бит + FRC, имитирующую 8-битную, что обеспечивает высокую четкость и улучшенное качество изображения.

 Монитор оснащен технологией Eye ProTech+ от ViewSonic, использующую аппаратную фильтрацию синего света второго поколения, эффективно снижая вредное влияние синего света на зрение до менее 40% без появления желтого оттенка. Кроме того, новинка оснащена собственной технологией снижения мерцания экрана, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании.

 Для подключения монитора к источнику изображения служит устаревший порт VGA и порт HDMI 1.4, который обеспечивает частоту обновления 144 Гц в разогнанном режиме. Viewsonic VA24G25 поддерживает технологию FreeSync, обеспечивая изображение без разрывов при использовании совместимых видеокарт. Монитор также имеет сертификат энергоэффективности уровня 1, что делает его не только экологичным, но и менее затратным в эксплуатации.

 Также монитор Viewsonic VA24G25 легко будет подстроить под каждого пользователя благодаря нескольким эргономичным регулировкам положения, включая наклон от -5 до 20 градусов, что обеспечивает оптимальный угол обзора. Кроме того, он совместим с креплением VESA (100 мм x 100 мм), позволяя легко монтировать его на стену или использовать в многомониторных установках.

#мониторы #игровые мониторы #viewsonic #мониторы 144 гц #мониторы viewsonic
Источник: gizmochina.com
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