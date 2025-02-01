Новинка во многом будет похожа на Vivo V40, как в плане характеристик, так и дизайна

Согласно последним сообщениям, компания Vivo выпустит смартфон V50 в феврале 2025 года, всего через пять месяцев после выхода на рынок модели V40. В преддверии запуска просочившаяся в сеть информация раскрыла подробности о ценах на Vivo V50. Инсайдер Абишек Ядав предполагает, что стартовая цена Vivo V50 составит 440 долларов, хотя он высказывает некоторую неопределенность, заявляя, что она, скорее всего, останется ниже 460 долларов. Такая потенциальная цена является увеличением на 35 долларов по сравнению со стартовой ценой Vivo V40 в 405 долларов.

Информатор также раскрыл технические характеристики Vivo V50, которые, по-видимому, во многом похожи на текущую модель. Ожидается, что смартфон будет работать на базе однокристальной системы среднего уровня Snapdragon 7 Gen 3. По слухам, новинка также будет иметь двойную заднюю камеру с двумя 50-мегапиксельными датчиками. Кроме того, 50-мегапиксельная фронтальная камера для селфи, как ожидается, также останется неизменной. Дизайна телефона будет соответствовать серии Vivo V40.

Однако, как предполагается, новый Vivo V50 предложит улучшения в емкости аккумулятора и скорости его зарядки. Ходят слухи о более крупной батарее на 6000 мАч по сравнению с 5500 мАч у V40. Также ожидается, что скорость зарядки будет повышена до 90 Вт вместо 80 Вт у предшественника. Удивительным дополнением, согласно утечкам, может стать поддержка сертификатов защиты от пыли и воды IP68 и IP69. Эти рейтинги, обычно встречающиеся во флагманских устройствах, обеспечат повышенную защиту от случайного утопления телефона. Стоит отметить, что Vivo пока официально не подтвердила никаких подробностей об устройстве, и всё выше сказанное следует воспринимать с долей недоверия.