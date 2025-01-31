В настоящее время Acer готовит к выходу два бюджетных телефона для Индии

Компания Acer, являющаяся тайваньским технологическим гигантом и известная своими компьютерами и ноутбуками, возвращается на рынок смартфонов после шестилетнего перерыва. Производитель, который ранее покинул сегмент смартфонов в 2017 году, нацелился на индийский рынок с двумя новыми устройствами под своим суббрендом Acerpure. Устройства под названиями Acerone Liquid S162E4 и Acerone Liquid S272E4 появились на веб-сайте Acerpure, что сигнализирует об их скором запуске.

Стоит напомнить, что путь Acer на рынке смартфонов начала в начале 2010-х годов, достигнув своего пика в 2013 году с выпуском модели Acer Liquid S2, одного из первых телефонов с поддержкой записи видео в формате 4K. Однако к 2015 году компания переключила внимание на бюджетные устройства, прежде чем полностью уйти с рынка в 2017 году. Возвращение на рынок произошло благодаря партнерству с Indkal Technologies, объявленному в прошлом году, которое было направлено на вывод смартфонов под брендом Acerpure в Индии. Хотя с тех пор не было никаких новых сообщений, на сайте Acerpure появились два смартфона Acerone, подтверждающие возвращение компании к производству умных телефонов.

Модель Acerone Liquid S162E4 оснащена 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. За работу смартфона отвечает уже не молодой чипсет начального уровня MediaTek Helio P35, компанию которому составят 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ. В качестве программной оболочки смартфон получит ОС Android 14. Что касается камер, то бюджетник включает в себя 16-мегапиксельную основную камеру, 0,08-мегапиксельный вспомогательный объектив и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Модель Acerone Liquid S272E4 также является ультабюджетным телефоном, но получит более крупный 6,7-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+, яркостью 350 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Работать смартфон будет на немного более мощном чипсете MediaTek Helio G36 с ОС Android 14 и получит в сое распоряжение 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Камеры включают в себя основной датчик разрешением 20 МП, вспомогательный объектив на 0,3 МП и 5-мегапиксельную камеру для селфи. За автономность телефона будет также отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч. Что касается точной даты выхода смартфона и их цены, то пока эта информация не раскрывается. Если судить по характеристикам, то можно сделать предположение, что оба устройства должны стоить около 100 долларов.