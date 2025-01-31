Модели телефонов с батареей Amperex (ATL) в данном случае не затронуты.

Как уже сообщалось несколько дней назад, Google начала распространять обновление для Pixel 4a в начале января. По словам некоторых пользователей, этот апдейт может привести к значительному сокращению времени работы батареи, заметному снижению скорости зарядки и неточным показаниям индикатора процента заряда батареи. Теперь разработчик Гектор Мартин подробно рассмотрел обновление, чтобы выяснить, какие именно изменения на самом деле внесла Google.

По-видимому, есть два основных изменения, которые влияют на производительность батареи. Во-первых, Google снизила напряжение с 4,44 В до 3,95 В. Во-вторых, новое программное обеспечение сокращает фактическую емкость батареи вдвое, с 3080 мАч до 1539 мАч. Однако второе изменение затрагивает только устройства Pixel 4a, оснащенные батареей Lishen. Модели телефонов с батареей Amperex (ATL) в данном случае не затронуты. Разработчик также указывает, что пользователи, решившие заменить свою батарею, должны убедиться, что они устанавливают батарею ATL, которую можно определить по номеру детали 8230015901, напечатанному рядом с QR-кодом.

Тот факт, что компания Google ограничивает емкость батарей только от одного конкретного поставщика, говорит о том, что корпорация выявила проблемы с этими самыми батареями. Однако компания, по-видимому, не сильно утруждается в плане устранения данной проблемы. Гектор Мартин смог определить, что обновление было разработано на личном компьютере сотрудника Google, в то время как ядро, по-видимому, было скомпилировано без Link Time Optimization (LTO). Это значительно контрастирует с предыдущими обновлениями ОС для смартфона Pixel 4a и может оказать негативное влияние на производительность.