Вероятный мировой дебют Xiaomi 15 Ultra запланирован на начало марта на выставке MWC 2025

Как сообщил президент Xiaomi Group Лу Вейбинг флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra выйдет в Китае в феврале, а на мировом рынке телефон дебютирует на выставке MWC 2025, которая пройдет с 3 по 6 марта.

Но перед анонсом портал 91mobiles в сотрудничестве с инсайдером Судханшу Амбхоре раскрыл конфигурацию памяти и варианты цвета устройства. По словам информатора, телефон будет доступен в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ. Стоит отметить, что это та же конфигурация, как и у предшественника.

Что касается вариантов цвета, то инсайдер заявляет, что у покупателей будет три варианта на выбор: черный, белый и серебристый. Сейчас Xiaomi 14 Ultra производится в черном и белом цветах, оба из которых имеют заднюю панель из веганской кожи.

Грядущий флагман Xiaomi недавно был представлен на изображениях, что позволяет предположить схожесть его дизайна с Xiaomi 14 Ultra. Но при более близком рассмотрении можно заметить несколько заметных изменений, например, логотип Leica переместился из центра модуля камеры в сторону, а задняя панель, похоже, представляет собой текстурированное стекло. Изменение расположения бренда Leica предполагает существенное изменение размера сенсора или количества сенсоров. Выступ модуля камеры также довольно значителен.

Как и предыдущие модели Ultra от Xiaomi, новинка фокусируется на возможностях обработки изображений. После Vivo X200 Pro, как сообщается, Xiaomi 15 Ultra станет вторым телефоном с перископическим телеобъективом разрешением 200 МП. Он будет работать в паре с основной камерой, имеющей размер сенсора 1 дюйм.

Новинка, скорее всего, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который уже зарекомендовал себя во многих флагманских устройствах конкурентов, например, OnePlus 13 и грядущий Galaxy S25 Ultra. За автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, что подтверждается сертификационным списком 3C.