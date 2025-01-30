Внутренние целевые показатели производительности моделей RX 9070 XT и RX 9070 появились в сети и могут порадовать фанатов продукции AMD

Если судить о всей серии RTX 50 Blackwell по обзорам моделей RTX 5090 и RTX 5080, то становится ясно, что новое поколение игровых графических ускорителей GeForce не принесло значительного улучшения производительности по сравнению с предыдущим поколением. Флагманская модель RTX 5090 только на 27% быстрее RTX 4090, в то время как RTX 5080 обеспечивает менее 20% улучшения по сравнению с RTX 4080 Super. Поэтому разумно предположить, что предстоящие карты среднего уровня: RTX 5070 и RTX 5070 Ti также не будут значительными улучшениями.

Таким образом, если RTX 5070 и RTX 5070 Ti принесут такой же прирост производительности, какой наблюдается у RTX 5090 и RTX 5080, то у AMD есть все шансы легко превзойти предложения Nvidia среднего уровня, согласно последней утечке Moore’s Law Is Dead.

Согласно данным инсайдера Moore’s Law Is Dead, AMD нацелена на то, что RX 9070 XT превзойдет RTX 4080 на 3%. Целью для RX 9070 станет производительность на уровне 85% от RTX 4080. Инсайдер утверждает, что видел, как карты улучшались на 1% каждый месяц в течение последних нескольких месяцев, так что AMD вполне может добиться еще большего.

Чтобы представить эти целевые показатели производительности в перспективе, инсайдер использует средние результаты Hardware Unboxed 4K и показывает, что RX 9070 XT отстает от RX 7900 XTX. Как сообщается, это приводит к разнице менее 10% между RX 9070 XT и RTX 5080.

Если говорить о RX 9070, то Moore’s Law Is Dead предполагает, что графический процессор превзойдет RX 7900 GRE и RTX 4070 Ti, при этом будучи немного медленнее RX 7900 XT.

Инсайдер также сравнивает возможную производительность RX 9070/XT с RTX 5070/Ti. В этом случае он ожидает, что RX 9070 XT превзойдет RTX 5070 Ti на 15%, а RX 9070 должна превзойти RTX 5070 примерно на 12%. Конечно, это всего лишь предположительные оценки, и фактические цифры могут выглядеть совсем иначе. Инсайдер также не рассматривает использование DLSS 4 Multi Frame Generation, которую Nvidia активно продвигает для серии RTX 50.

Наконец, AMD, похоже, также добилась огромных успехов в трассировке лучей, поскольку Moore’s Law Is Dead сообщает, что RX 9070 превосходит RX 7900 XTX и соответствует по этому показателю с RTX 4070 Super в Cyberpunk 2077 в разрешении 4K. RX 9070 XT, по-видимому, показывает себя еще лучше и находится где-то на уровне RTX 4070 Ti Super.

Если принять сообщение Moore’s Law Is Dead за реальное положение дел, похоже, что решение AMD отложить выпуск RDNA 4 и сосредоточиться на улучшении программного обеспечения является верным. Если карты действительно обеспечат предполагаемую производительность по просочившимся в сеть ценам, то AMD может не только составить конкуренцию Nvidia с моделями среднего уровня, но и сбросить её карты с лидирующих позиций в массовом сегменте.