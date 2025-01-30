Источником утечки стал испанский онлайн-магазин, который, впрочем, уже удалил эту информацию со своей страницы

Игровой мир в настоящее время находится в ожидании выхода Grand Theft Auto VI (GTA 6) и переполнен различными слухами о грядущем хите. Особенно взбудоражили поклонников франшизы утечки с датой релиза, а также возможное повышение стоимости игры до 100 долларов. Хотя издательство Rockstar Games не сообщила никаких новых подробностей об игре с момента появления в сети первого трейлера в декабре 2023 года, недавняя информация от одного из интернет-магазинов и анализ отрасли разожгли очередное пламя спекуляций по поводу игры.

Испанский интернет-магазин XUruguay недавно сообщил на своей странице, что GTA 6 будет выпущена в начале осени - 17 сентября 2025 года. Эта дата знаменательна, поскольку она совпадает с 12-ой годовщиной выхода Grand Theft Auto V, также ранее объявленным Rockstar окном релиза осенью 2025 года. Однако дата выпуска была быстро удалена из списка магазина, оставив фанатов в неведении, была ли она реальной или ошибочной.

Согласно информации игрового новостного издания 80 Level, XUruguay заявила о своей связи с PlayStation, что вызвало дополнительные предположения о достоверности утечки. Неясно, была ли эта дата основана на реальных инсайдерских данных или просто представляет собой результат собственных умозаключений, поскольку Rockstar Games и Take-Two Interactive не сообщили никаких подробностей.

Кроме даты выхода, еще одним будоражащем мысли фанатов информационным вбросом, является возможное повышение цены на GTA 6. Аналитик игровой отрасли Мэтью Болл недавно предположил в своем отчете о состоянии видеоигр в 2025 году, что базовое издание GTA 6 может стоить 100 долларов.

Он утверждает, что из-за огромной популярности игры Take-Two Interactive решила воспользоваться ажиотажем, чтобы установить более высокую цену на свои игры AAA-класса. Стоит отметить, что в последние годы в игровой отрасли и так зафиксирован рост цен, особенно после выхода консолей нового поколения, когда многие издатели подняли цены на игры до 70 долларов, однако, скачок сразу до 100 долларов является очень большим, учитывая, что премиальные и эксклюзивные издания игр будут стоить ещё выше.