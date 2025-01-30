Новая утечка раскрывает предстоящий Vivo V50, отличающийся уникальным цветом Rose Red, вдохновленным индийскими свадьбами и изогнутым дисплеем с четырёх сторон

Компания Vivo запустила серию V40 среднего класса еще в июле 2024 года. Теперь китайский производитель, как ожидается, готовится к выпуску преемника - Vivo V50. Серия V50 может также включать модель V50 Pro, однако, пока информации о модели Pro не так много. Стандартный Vivo V50 уже сертифицирован в разных регионах по всему миру. Недавняя утечка раскрывает устройство в новом цветовом оттенке, который, впрочем, может быть эксклюзивным для индийского рынка.

Источником утечки стал инсайдер Йогеша Брара. Он показывает рендер Vivo V50 в новом цвете Rose Red, утверждая что этот цвет вдохновлен индийскими свадебными церемониями.

Рендер показывает, что смартфон получил задний модуль камеры с двумя объективами вместе с надписью Zeiss. Кроме того, модуль камеры в форме таблетки содержит кольцевую светодиодную вспышку. Дизайн выглядит похожим на прошлогоднюю модель Vivo V40.

Предыдущие отчеты предполагали, что Vivo V50 будет ребрендингом Vivo S20, продаваемого в Китае. Однако могут быть небольшие различия, особенно в плане емкости аккумулятора.

Ожидается, что Vivo V50 будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Инсайдер Йогеш Брар также утверждает, что дисплей V50 будет изогнутым с четырех сторон, как у флагманского Vivo X200 Pro.

Телефон может работать на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3 среднего уровня. Сертификация NCC уже подтвердила конфигурации памяти: 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ, а также 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ. Двойная задняя камера может включать 50-мегапиксельный основной объектив и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. В качестве селфи-камеры также может быть установлен 50-мегапиксельный объектив. Помимо оптики Zeiss, еще одной изюминкой телефона, как ожидается, станет большая емкость аккумулятора. По слухам, у телефона будет батарея емкостью 6000 мАч при довольно небольшой толщине устройства. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Предполагается, что смартфон выйдет в продажу во второй половине февраля.