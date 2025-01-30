Раскрыты системные требования для ПК-версии игры Spider-Man 2.

Улучшенная версия для ПК будет включать как масштабирование, так и технологию генерации кадров с помощью NVIDIA DLSS. Компания подтвердила, что игра выйдет с поддержкой DLSS 3.5, используя новую улучшенную модель, разработанную для серии RTX 40. Однако поддержка DLSS4 игрой не упоминается. Стоит добавить, что 30 января также состоится запуск серии GeForce RTX 50 вместе с новыми драйверами NVIDIA и ожидаемым обновлением приложения NVIDIA. Геймеры смогут использовать обновленные модели трансформаторов DLSS в поддерживаемых играх.

Игра также выйдет с поддержкой технологий Intel XeSS и AMD FSR 3.1, как было объявлено ранее. Это говорит о том, что после выпуска она может также поддерживать FSR 4. Однако Nixxes не подтвердил, какая версия XeSS будет включена, хотя было бы удивительно, если бы это не был новый XeSS с генерацией кадров. Если это так, то будут поддерживаться все три основных технологии масштабирования, что является отличной новостью для любителей компьютерных игр.

Эксклюзивной функцией для ПК станет поддержка сверхшироких мониторов. Игрокам будет доступен выбор между форматами 21:9, 32:9 и даже 48:9 при использовании трех мониторов. Кроме того, в игре будут отражения, тени и интерьеры с трассировкой лучей.

Что касается требований к оборудованию, то практически любой сможет поиграть в новинку, так как согласно официальной информации для запуска потребуется система с процессором от Intel Core i3-8100 и видеокарта уровня GTX 1650, 16 ГБ оперативной памяти и 140 ГБ свободного места на диске (рекомендуется SSD). Однако, чтобы насладиться игровым процессов в максимальном качестве и разрешении 4K, необходимо иметь процессор не ниже Core i9-12900K и видеокарту RTX 4090.

Разработчики даже предоставили отдельные требования к ПК для трассировки лучей с тремя настройками: High, Very High и Ultimate. В настройках Ultimate в настоящее время указан только RTX 4090, хотя, вероятно, позже будут добавлены RTX 5090 и 5080. Для очень высоких настроек трассировки лучей пользователям следует использовать ПК, оснащенный RTX 4080 или RX 7900 XTX.