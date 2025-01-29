Видеокарты NVIDIA линейки GeForce RTX 5070 будут основываться на графических процессорах GB203 и GB205

Сегодня компания Nvidia опубликовала официальный документ, посвящённый архитектуре Blackwell. Этот документ раскрывает новые технологии и улучшения по сравнению с предыдущей архитектурой и подтверждает характеристики новых графических карт. Особенно стоит отметить серию RTX 5070, спецификации которой до сих пор не были широко освещены в средствах массовой информации.

Компания NVIDIA официально подтверждает, что RTX 5070 TI будет базироваться на графическом процессоре GB203. Это не стало сюрпризом, так как все пользовательские модели RTX 5070 TI, представленные на данный момент, полностью идентичны RTX 5080, которая также использует этот графический процессор.

RTX 5070 Ti отличается более низкими требованиями к мощности и сниженными тактовыми частотами, однако, эта модель получит тот же объем памяти. RTX 5070 TI будет оснащена 8960 ядрами CUDA, 70 RT ядрами и 96 ROP (единицами обработки пикселей).

Линейка графических процессоров NVIDIA GB200 включает GPU:

• GB202: 92,2 миллиарда транзисторов, площадь 750 мм2;

• GB203: 45,6 миллиарда транзисторов, площадь 378 мм2;

• GB205: 31.1 миллиарда транзисторов, площадь 263 мм2.

Спецификации, как сообщалось ранее, имеют незначительное обновление для графического процессора GB205, включающего 31,1 миллиарда транзисторов вместо 31 млрд. Хотя разница невелика, она слегка увеличивает плотность транзисторов:

Кроме того компания сообщила, что RTX 5070 станет первой видеокартой на основе GB205. данный графический процессор представляет собой третью модель линейки Blackwell, который стал известен на данный момент. Хотя производитель раскрыл полные спецификации настольных и мобильных видеокарт, она ранее не подтвердила, какие именно версии графических процессоров будут лежать в основе этих моделей. RTX 5070 должна получить 6 144 ядра CUDA, 48 RT и 80 ROPS.

Также стоит отметить тактовые частоты. Ожидается, что по умолчанию тактовая частота RTX 5070 Ti будет составлять 2452 МГц, в то время как RTX 5070 будет работать на частоте 2512 МГц. На данный момент в сети не появлялось ни одной разогнанной видеокарты RTX 5070.

В настоящее время предполагается, что выход RTX 5070 Ti состоится 20 февраля, в то время, как дата релиза младшей карты линейки RTX 5070 пока остается неизвестна.