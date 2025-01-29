Предзаказ на новый флагман Nvidia можно будет оформить с завтрашнего дня

Представитель MSI подтвердил, что поставки видеокарт для предварительных заказов RTX 5090 через официальные магазины MSI в США были перенесены на 6 февраля. Продавцы в других регионах также столкнутся с аналогичными ограничениями. Эта задержка, вероятно, вызвана слухами о нехватке, и распространяется только на заказы RTX 5090, сделанные через официальный магазин MSI в США. У других розничных продавцов могут быть ограниченные запасы RTX 5090, но стоит быть готовыми также к серьезным проблемам со стороны спекулянтов.

В чате Discord компания MSI сообщила об обновлении, касающемся доступности графических процессоров RTX 5090 и RTX 5080. Последняя находится в относительно выгодном положении, и её поставки начнутся завтра. Партнеры NVIDIA, как правило, устанавливают дополнительную наценку на свои кастомные модели из-за применения в конструкции улучшенных систем охлаждения, заводского разгона и других дополнительных функций. Например, на Best Buy есть несколько моделей Gigabyte RTX 5080 по цене до 1400 долларов.

Разработчики и энтузиасты, работающие с искусственным интеллектом считают, что 32-гигабайтный видеобуфер в модели RTX 5090 может стать отличным вариантом для покупки, учитывая, что профессиональная карта для рабочих станций - RTX 6000 ADA с 48 ГБ видеопамяти обойдется примерно в 7000 долларов. По слухам, Nvidia готовит графический ускоритель Blackwell с объемом памяти 96 ГБ, оснащенный 32 новыми чипами памяти по 3 ГБ, предназначенный для приложений, интенсивно использующих память.

Несколько лет назад наблюдался аналогичный дефицит графических процессоров из-за роста популярности криптовалют. Массовые закупки майнеров новых карт опережали поставки, что привело к значительному завышению цен на графические карты как для геймеров, так и для профессионалов. Нынешняя ситуация со временем должна улучшиться, но когда это произойдет неизвестно.