В то время, как ещё очень многие смартфоны Xiaomi на мировом рынке не получили обновление до HyperOS 2.0, компания готовит релиз очередной прошивки новейшей оболочки

Следующее крупное обновление программного обеспечения Xiaomi HyperOS 2.1, постепенно приближается к глобальному развертыванию. После запуска в Китае для некоторых высококлассных моделей, новые сообщения предполагают, что Xiaomi готовится представить HyperOS 2.1 международным пользователям к февралю 2025 года. Это означает, что поклонникам Xiaomi по всему миру не придется долго ждать новейшего программного обеспечения.

Согласно информации от XiaomiTime, глобальный дебют HyperOS 2.1 запланирован на начало 2025 года, и сейчас появляются более конкретные сроки. Источник указывает, что Xiaomi уже разработала глобальную прошивку, и хотя официального объявления не было, обновление может начать распространяться к концу февраля.

Одним из первых устройств, которые, как ожидается, получат обновление, является прошлогодний флагман Xiaomi 14 Ultra. Внутренняя сборка HyperOS 2.1, обнаруженная под версией прошивки OS2.0.100.0.VNAMIXM, по-видимому, предназначена именно для этого смартфона. Ожидается, что Xiaomi постепенно распространит обновление на большее количество устройств в разных регионах.

Xiaomi рекламирует ряд улучшений, направленных на улучшение пользовательского опыта. Сообщается, что обновление представляет более усовершенствованный домашний экран с интуитивно понятными элементами пользовательского интерфейса, переработанный Центр управления и акценты на бесшовное подключение к сети.

Опыт работы с камерой также может стать лучше с новым обновлением. Оно приносит более умные инструменты ИИ, улучшенное управление альбомами и оптимизацию для лучшей фотографии. Кроме того, геймеры также могут получить выгоду из улучшений, разработанных для обеспечения более плавного и захватывающего опыта в играх.

С учетом того, что глобальный выпуск HyperOS 2.1 уже не за горами, может возникнуть вопрос, внесет ли Xiaomi какие-либо существенные изменения, в глобальную прошивку по сравнению с ее китайским аналогом. Обычно прошивки для Китая имеет некоторые отличия и большую функциональность.