В зависимости от модели снижение составило до 30 процентов для модели Intel Xeon 6980P

Корпорация Intel существенно снизила цены на свою линейку серверных процессоров Xeon 6 Granite Rapids, что ознаменовало собой существенный сдвиг в стратегии ее чипов для центров обработки данных. Сокращение, введенное без громких заявлений и отраженное в базе данных Intel ARK, произошло всего через четыре месяца после запуска процессоров в сентябре прошлого года. Наиболее существенное снижение цен коснулось флагманского 128-ядерного процессора Intel Xeon 6980P, цена которого снизилась на 30% с 17800 долларов США до 12460 долларов. Такая агрессивная ценовая политика ставит процессор ниже конкурирующего с ним 128-ядерного процессора AMD EPYC 9755 линейки Turin как по абсолютным ценам, так и по цене за ядро, что усиливает соперничество между двумя гигантами полупроводниковой отрасли. Модель AMD со 128 ядрами стоит в настоящее время 12 984 доллара, а модели с большим количеством ядер достигают 14 813 долларов за 192-ядерный процессор EPYC 9965 на базе плотных ядер Zen 5c. Ожидается, что в этом квартале Intel выпустит 288-ядерные модели Xeon линейки Sierra Forest, поэтому в будущем можно получить обновленную структуру ценообразования и сравнить ее с AMD.

Кроме того, корректировка цен Intel распространяется не только на флагманскую модель. Три из пяти процессоров Granite Rapids получили существенные скидки. Цены на 96-ядерные модели Xeon 6972P и 6952P снижены на 13% и 20% соответственно. Эти корректировки делают процессоры Intel особенно привлекательными для поставщиков облачных услуг, которые отдают приоритет плотности ядер и экономической эффективности. Однако конкурентоспособные цены Intel влекут за собой определенные компромиссы. Более высокое энергопотребление процессоров Intel, примером которого является 96-ядерный Xeon 6972P с потребляемой мощностью 500 Вт, что на 100 Вт превышает энергопотребление аналогичной модели AMD, может свести на нет первоначальную экономию за счет увеличения эксплуатационных расходов. В конечном итоге наибольшую выгоду получит тот, кто сможет получить наибольший объем поставленных ЦП и добиться наилучшего баланса совокупной стоимости владения и окупаемости инвестиций, включая энергопотребление и производительность.