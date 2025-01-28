Информация о новых видеокартах появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии.

Новые документы в ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) предполагают, что Nvidia может готовить видеокарты RTX 5060 Ti в вариантах с 8 ГБ и 16 ГБ памяти. Благодаря пользователю Olrak29, похоже, что компания Maxsun зарегистрировала несколько новых графических процессоров, включая серии RTX 5060 Ti iCraft и TR, в регулирующем органе. Как всегда, воспринимать эту утечку нужно с долей скепсиса, поскольку бюджетные графические процессоры на архитектуре Blackwell на настольных компьютерах должны появиться только через несколько месяцев.

Использование компанией Nvidia памяти GDDR7 вызвало множество вопросов, особенно в отношении более высоких объемов VRAM. Например, мобильная карта RTX 5090 с 256-битным интерфейсом получила 24 ГБ памяти с использованием более плотных 24-гигабитных микросхем памяти по 3 ГБ. Напротив, настольная карта RTX 5080, несмотря на использование аналогичного 256-битного интерфейса, предлагает только 16 ГБ, как и его предшественник. RTX 5070 среднего класса имеет 12 ГБ и, похоже, бюджетная серия RTX 5060 Ti может быть разделена на версии с 8 ГБ и 16 ГБ, как это было в прошлом поколении.

На изображении показаны записи, соответствующие строке «5060Ti» в сериях Maxsun iCraft и TR. Несколько вариантов разогнаны на заводе, хотя самым важным отличием являются идентификаторы «8G» и «16G». В серии RTX 4060 Ti Nvidia использовала двустороннее расположение VRAM для достижения 16 ГБ памяти. Можно ожидать аналогичного подхода с RTX 5060 Ti. Остается надеяться, что разница в цене не будет такой большой, как раньше, когда Nvidia взимала 100 долларов за дополнительные 8 ГБ памяти.

На данный момент можно только предполагать о других характеристиках. Тем не менее согласно слухам RTX 5060 Ti может использовать кристалл GB206 с 36 SM (4608 ядер CUDA) и 128-битный интерфейс памяти. В качестве альтернативы, в будущем NVIDIA может использоваться урезанный графический процессор GB205 от RTX 5070, включающий 50 SM, для RTX 5060 Ti.

Nvidia утверждает, что благодаря использованию искусственного интеллекта игры могут снизить требования к памяти примерно на треть, но это будущая перспектива. На данный момент ограничения памяти станут ахиллесовой пятой 8-гигабайтных графических карт, поскольку игры по-прежнему требуют более высоких объемов VRAM.