Смартфоны могут похвастаться отделкой из премиальных материалов и золота высшей пробы, а также высокой стоимостью, начиная с 10500 долларов за базовую модель

Люксовый бренд Caviar известный своими роскошными кастомизированными флагманскими смартфонами, представил свой очередной шедевр — коллекцию кастомных устройств Samsung Galaxy S25 Ultra, вдохновленных древним символом уробороса. Очередной выпуск посвящен году Змеи, сочетая глубокий философский символизм с передовыми технологиями и эксклюзивностью.

Коллекция, названная «Лунный год», представляет дизайн, основанный на концепции змеи-уробороса, кусающей свой хвост, символизирующей бесконечность, обновление и единство начала и конца. Эта философская эмблема имеет особое значение в восточных традициях, где змея олицетворяет мудрость, возрождение и процветание.

Флагманская модель коллекции, Samsung Galaxy S25 Ultra Ouroboros, является ярким примером этого сочетания искусства и технологий. Дизайн телефона включает в себя трехмерную фигурку уробороса из золота 999 пробы, обвивающего функциональные песочные часы, встроенные в корпус телефона. Песочные часы содержат золотые частицы, которые падают, символизируя течение времени и вечное обновление. Эта роскошная модель также имеет титановую панель с гладким черным PVD-покрытием и золотыми гравюрами.

Коллекция также включает Dark Ouroboros, более минималистский взгляд на тему. Эта модель имеет черный уроборос, изготовленный из титана аэрокосмического класса и покрытый черным PVD-покрытием, материалом, обычно используемым в роскошных швейцарских часах. Титановая панель украшена замысловатыми гравюрами, напоминающими звездное ночное небо.

Стоит отметить, что также существует более экстравагантный дизайн, предлагающийся в модели «Infinity». Уроборос на этой модели изготовлен с использованием 24-каратного золота с использованием передовой технологии Double Electroplated, однако, этот дизайн эксклюзивен для смартфона iPhone 16 Pro.

Цены на коллекцию Samsung Galaxy S25 Ultra Ouroboros начинаются от 10490 долларов за базовую модель с 256 ГБ памяти. Варианты на 512 ГБ и 1 ТБ стоят 10840 и 11200 долларов соответственно.

Модель Dark Ouroboros, ограниченная 99 экземплярами, доступна по цене от 13910 долларов за версию на 256 ГБ и оценивается в 14 630 долларов за вариант с 1 ТБ памяти. Модель Infinity эксклюзивная для iPhone 16 Pro стоит 10130 долларов за вариант на 128 ГБ.