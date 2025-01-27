Люди опасаются, что им не хватит доступных на момент старта продаж новых видеокарт NVIDIA

Некоторые потенциальные покупатели грядущих видеокарт NVIDIA RTX 50 решили пойти на крайние меры, чтобы гарантированно получить себе желанную графическую карту нового поколения, опасаясь подтвержденного розничными магазинами некоторого дефицита. В сообщении на Reddit от Micro Center говорится о появлении нескольких палаток возле магазина в городе Тастине, Калифорния. Micro Center является одним из самых популярных ритейлеров для сборщиков ПК в США поскольку регулярно поставляет на склад самые ожидаемые клиентами компоненты. Теперь магазин стал центром для отчаянных покупателей, поскольку приближается дата релиза RTX 5080 и RTX 5090, назначенная на 30 января.

Ожидая низкого уровня запасов, Micro Center опубликовал видео на YouTube, в котором рассматривается эта проблема. Хотя магазин не рекомендует стоять на улице в холодную погоду, это не остановило фанатов продукции NVIDIA. Также вопрос о том, разрешены ли палатки на территории Тастина, остается спорным. Тем не менее в прошлом уже были подобные прецеденты перед запуском других популярных продуктов.

Micro Center использует систему ваучеров, чтобы предотвратить столпотворение 30 января. В день запуска покупатели смогут выбирать между графическими процессорами RTX 5080 и RTX 5090, но розничный продавец не будет продавать карты Founders Edition. MSI является более вероятным поставщиком, но она уже сообщила о проблемах с доступностью. Компания обвиняет Nvidia в том, что она не поставляет достаточно чипов для производства своих собственных видеокарт. В результате ожидается, что спекулянты попытаются снова скупить доступные запасы моделей серии RTX 50 и перепродать их по значительно завышенным ценам, порой превышающим рекомендованную в два раза.