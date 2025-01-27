Некоторые потенциальные покупатели грядущих видеокарт NVIDIA RTX 50 решили пойти на крайние меры, чтобы гарантированно получить себе желанную графическую карту нового поколения, опасаясь подтвержденного розничными магазинами некоторого дефицита. В сообщении на Reddit от Micro Center говорится о появлении нескольких палаток возле магазина в городе Тастине, Калифорния. Micro Center является одним из самых популярных ритейлеров для сборщиков ПК в США поскольку регулярно поставляет на склад самые ожидаемые клиентами компоненты. Теперь магазин стал центром для отчаянных покупателей, поскольку приближается дата релиза RTX 5080 и RTX 5090, назначенная на 30 января.
Ожидая низкого уровня запасов, Micro Center опубликовал видео на YouTube, в котором рассматривается эта проблема. Хотя магазин не рекомендует стоять на улице в холодную погоду, это не остановило фанатов продукции NVIDIA. Также вопрос о том, разрешены ли палатки на территории Тастина, остается спорным. Тем не менее в прошлом уже были подобные прецеденты перед запуском других популярных продуктов.
Micro Center использует систему ваучеров, чтобы предотвратить столпотворение 30 января. В день запуска покупатели смогут выбирать между графическими процессорами RTX 5080 и RTX 5090, но розничный продавец не будет продавать карты Founders Edition. MSI является более вероятным поставщиком, но она уже сообщила о проблемах с доступностью. Компания обвиняет Nvidia в том, что она не поставляет достаточно чипов для производства своих собственных видеокарт. В результате ожидается, что спекулянты попытаются снова скупить доступные запасы моделей серии RTX 50 и перепродать их по значительно завышенным ценам, порой превышающим рекомендованную в два раза.