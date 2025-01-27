Преимущество RTX 5080 над RX 7900 XTX в том же тесте составляет всего 4 процента

После того как несколько дней назад появились обзоры видеокарты RTX 5090, все взгляды теперь прикованы ко второй модели линейки RTX 50 — RTX 5080. Дебют графического ускорителя запланирован на 30 января по рекомендованной цене 999 долларов. До сих пор утечки производительности RTX 5080 предполагали улучшение производительности по сравнению с его предшественником RTX 4080, но величина повышения была невысокой.

Например, несколько дней назад появились сообщения, что в тестах Blender и OpenCL новая RTX 5080 всего на 10% и 3% быстрее, чем RTX 4080 соответственно.

Теперь в сети появился результат тестирования Nvidia GeForce RTX 5080 в 3DMark Time Spy, который показывает RTX 5080 в более выгодном свете, чем предыдущая утечка OpenCL и Blender.

Согласно результату 3DMark Time Spy, опубликованному на Baidu, RTX 5080 получает оценку Time Spy Graphics в 32 701 балл. Согласно базе данных, RTX 4080 и RTX 4080 Super в среднем набирают около 27 605 и 28 344 баллов в тесте 3DMark Time Spy Graphics соответственно. Это ставит RTX 5080 с указанным результатом на 18,5% и 15% впереди RTX 4080 и RTX 4080 Super.

Кроме того, стоит сразу отметить, что пользователи, которые надеялись, что RTX 5080 обгонит или сравняется с RTX 4090, будут разочарованы. Оценка Time Spy Graphics для RTX 5080 в 32 701 на 10% ниже, чем у RTX 4090.

Хотя в настоящее время у AMD нет конкурента RTX 5080 из линейки RDNA 4, компании, возможно, он и не нужен, если полагаться на результаты 3DMark. Действующий флагман AMD Radeon RX 7900 XTX набирает в среднем 31 540 баллов в Time Spy Graphics. Этот результат всего на 4% меньше, чем предполагаемый результат RTX 5080.

Поскольку на данный момент можно купить RX 7900 XTX менее чем за 950 долларов в розничных магазинах, то приобретение RTX 5080 не имеет никакого смысла. Ситуация становится еще хуже для RTX 5080, если учесть, что, как сообщается, первые поставки RTX 5080 будут очень ограничены, что потенциально затрудняет покупку нового графического ускорителя по официальной рекомендованной розничной цене. Таким образом, геймерам, желающим перейти на RTX 5080 придется потратить значительно больше, чем рекомендованные 999 долларов.

Тем не менее, если учитывать, что игроки будут использовать DLSS 4 и Multi Frame Generation, то ситуация кардинально меняется в пользу RTX 5080, конечно при условии приемлемости цены новинки для конкретного пользователя.

В любом случае, только время покажет, насколько хорошо покажет себя RTX 5080 в игровых приложениях, а также реальная доступность и цена новинки от NVIDIA.