Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA GeForce RTX 5080 на 15% опережает RTX 4080 Super в тесте 3DMark Time Spy
Преимущество RTX 5080 над RX 7900 XTX в том же тесте составляет всего 4 процента

 После того как несколько дней назад появились обзоры видеокарты RTX 5090, все взгляды теперь прикованы ко второй модели линейки RTX 50 — RTX 5080. Дебют графического ускорителя запланирован на 30 января по рекомендованной цене 999 долларов. До сих пор утечки производительности RTX 5080 предполагали улучшение производительности по сравнению с его предшественником RTX 4080, но величина повышения была невысокой.

 Например, несколько дней назад появились сообщения, что в тестах Blender и OpenCL новая RTX 5080 всего на 10% и 3% быстрее, чем RTX 4080 соответственно.

 Теперь в сети появился результат тестирования Nvidia GeForce RTX 5080 в 3DMark Time Spy, который показывает RTX 5080 в более выгодном свете, чем предыдущая утечка OpenCL и Blender.

 Согласно результату 3DMark Time Spy, опубликованному на Baidu, RTX 5080 получает оценку Time Spy Graphics в 32 701 балл. Согласно базе данных, RTX 4080 и RTX 4080 Super в среднем набирают около 27 605 и 28 344 баллов в тесте 3DMark Time Spy Graphics соответственно. Это ставит RTX 5080 с указанным результатом на 18,5% и 15% впереди RTX 4080 и RTX 4080 Super.

 Кроме того, стоит сразу отметить, что пользователи, которые надеялись, что RTX 5080 обгонит или сравняется с RTX 4090, будут разочарованы. Оценка Time Spy Graphics для RTX 5080 в 32 701 на 10% ниже, чем у RTX 4090.

 Хотя в настоящее время у AMD нет конкурента RTX 5080 из линейки RDNA 4, компании, возможно, он и не нужен, если полагаться на результаты 3DMark. Действующий флагман AMD Radeon RX 7900 XTX набирает в среднем 31 540 баллов в Time Spy Graphics. Этот результат всего на 4% меньше, чем предполагаемый результат RTX 5080.

 Поскольку на данный момент можно купить RX 7900 XTX менее чем за 950 долларов в розничных магазинах, то приобретение RTX 5080 не имеет никакого смысла. Ситуация становится еще хуже для RTX 5080, если учесть, что, как сообщается, первые поставки RTX 5080 будут очень ограничены, что потенциально затрудняет покупку нового графического ускорителя по официальной рекомендованной розничной цене. Таким образом, геймерам, желающим перейти на RTX 5080 придется потратить значительно больше, чем рекомендованные 999 долларов.

 Тем не менее, если учитывать, что игроки будут использовать DLSS 4 и Multi Frame Generation, то ситуация кардинально меняется в пользу RTX 5080, конечно при условии приемлемости цены новинки для конкретного пользователя.

 В любом случае, только время покажет, насколько хорошо покажет себя RTX 5080 в игровых приложениях, а также реальная доступность и цена новинки от NVIDIA.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4080 #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #rx 7900 xtx
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
4
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
2
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
2
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
9
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
2
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
16
45 лет назад на боевое дежурство встал мощнейший фрегат российского ВМФ
1
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
26
На международный рынок вышел новый защищённый смартфон с батареей на 10 100 мАч Doogee S200X
1
Швейцарская фирма выпускает первое в мире защищенное оборудование против квантовых угроз
1
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
2
Google ещё больше усложняет кражу Android-смартфонов с помощью функции «Проверка личности»
1
Tecno Camon 40 Premier 5G получит перископический зум-объектив.
+
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Британские ВМС приняли кита за русскую подлодку и подняли тревогу
1
Фотографии iPhone SE 4 показывают одиночную заднюю камеру и переднюю панель похожую на iPhone 14
+
Немецкие компании прекращают закупки Tesla из-за действий Илона Маска, который поддержал AfD
+

Популярные статьи

Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
30
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
5
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1

Сейчас обсуждают

Я - Константин
19:26
Пока прём шваль ейросшнаскую со всеми их "высокими технологиями" на ленточке, да так прём что батут в жопу заходит ко всяким. Все полимеры просрали всякие ейропейцы и сшанцы ;) ничего не могут "летят...
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
Антонъ Сартаковъ
19:25
Действительно, и ещё дешевле в 2 раза)
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Антонъ Сартаковъ
19:24
Не, краснопёрые везде орут, что в чистом растре то они огогого, может быть)). А то, что RT у них работает в 2 раза хуже Nvidia и FSR просто мыло артефачное, по сравнению с DLSS последних версий (я мо...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Roditch
19:23
Лучше так, чем "AMD Ryzen 7 8745H", где для рядового потребителя всё запутано максимально.
Процессоры AMD Ryzen 200 будут использовать сокет FP8, стартовую линейку может пополнить Ryzen 7 255
Я - Константин
19:21
А услышали только пердёж китов у своих берегов ;) Правда сильно сомневаюсь в возможности саксов сделать что-то руками растущими из британской жопы, а вот гадить они умеют "англичанка гадит" ;)
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
Eisbrecher
19:20
>>>Важно отметить, что использование DLSS 4 требует видеокарты с архитектурой RTX. Значит, на RTX2060 будет работать, да? Будет же?
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
XwrieR
19:20
Попер против системы. Ещё лет 5-10 путинской стабильности и на газетах с мордами чинушей нельзя будет селёдку резать))).
Жителю рязанской области грозит пять лет тюрьмы из-за рассказанного анекдота
Алексей Вобленко
19:20
Просто полный бред. Раньше бюджетки в условном Ведьмаке на низких в фул хд едва до 60 кадров доставали. К примеру 750ти, ровесница ведьмака. Щас 3060 в фул хд на низких легко 80+ имеет. В том же Хор...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Алексей Игнатов
19:18
Свидетели натива ещё не успели дойти, а адептов гомеопатической графики уже трясет)
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
Eisbrecher
19:17
Вы в Диабло вообще не играли? Там каждый раз, при каждом входе в игру, происходит процедурная псевдорандомная генерация всего. Там не сохраняются локации, нельзя что-то выкинуть, выйти, зайти и подобр...
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем