Рекомендуемые розничные цены на RTX 5080 и другие платы серии GeForce 50 предположительно виноваты в высоких ценах на платы партнеров NVIDIA

Похоже, что желающим приобрести видеокарты NVIDIA нового поколения серии RTX 50 придется либо отказаться от их покупки, либо готовиться отдать за них намного большую сумму, чем рассчитывали. Напомню, что видеокарты высокого класса Nvidia RTX 5080 и RTX 5090 должны поступить в продажу 30 января, а модели среднего уровня: RTX 5070 и RTX 5070 Ti, если верить утечкам, станут доступны 20 февраля.

Итак, согласно сообщению в сети, по сути, компания NVIDIA виновата в том, что её партнерам пришлось прибегнуть к жесткой ценовой политике, чтобы получить прибыль с нового поколения карт. Например, компания Asus может запросить на 800 долларов больше, чем рекомендованная цена за свою карту Astral RTX 5090, или даже на 900 долларов больше, чем за модель Astral RTX 5080. Конечно компания ASUS относится к высшей лиге производителей, и менее знаменитые компании будут не столь жадными, но их наценка также будет относительно высокой. Это может быть связано с тем, что Nvidia оставила производителей с очень, очень низкой валовой прибылью. Более того, утверждается, что создание базовой версии, соответствующей MSRP, равносильно благотворительности. Однако, есть предположение, что партнеры NVIDIA всё-таки немного лукавят, очевидно, что прибыль все равно есть прибыль, и компании не останутся в минусе, но, похоже, именно бизнес-стратегия Nvidia создает такую ситуацию.

Кроме того, есть предположение, что несмотря на изначально высокие цены, стоит ожидать дефицит запасов в том же духе, что и с серией GeForce 30, на которую сильно повлиял бум добычи криптовалют. Таким образом, даже если Nvidia может рекламировать GeForce RTX 5080 FE в качестве относительно доступной по цене 999 долларов, шансы получить ее за эту сумму, скорее всего, будут равны нулю. Сборщикам ПК и геймерам, несомненно, придется перелопатить прайсы различных магазинов и электронных торговых площадок, чтобы найти самую дешевую видеокарту нового поколения. В худшем случае игрокам придется полагаться на уже имеющиеся у них видеокарты, либо обратить внимание на более производительные модели поколения RTX 40, пока карты нового поколения не достигнут более приемлемого уровня, что, однако, может произойти очень не скоро.