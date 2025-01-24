Дизайн в основном схож с показанными ранее в сети рендерами, но имеет несколько отличий

В прошлом году в Китае была запущена серия Xiaomi 15 с чипсетом Snapdragon 8 Elite. В то время, как глобальный релиз серии еще не обозначен, китайский технологический гигант готовится добавить в линейку топовую модель Xiaomi 15 Ultra.

Сообщается, что Xiaomi выпустит модель 15 Ultra одновременно на китайском и мировом рынках, вероятно, вместе с обычным Xiaomi 15. Поскольку запуск ожидается в следующем месяце, реальное изображение Xiaomi 15 Ultra уже появилось в одной из социальных сетей.

Опубликованное пользователем Kartikey Singh изображение Xiaomi 15 Ultra, как и ожидалось, отличается от устройств остальной серии Xiaomi 15. Новинка лишится квадратного модуля камеры в пользу круглого дизайна Xiaomi.

Утечка изображения показывает тройной модуль камер. Основная камера, вероятно, представляет собой массивный 1-дюймовый 50-мегапиксельный датчик Sony LYT-900, компанию которому составляет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с датчиком Samsung JN5 и 50-мегапиксельный телеобъектив с возможностью 3-кратного оптического увеличения на базе датчика Sony IMX858.

Согласно предыдущим сообщениям, над этими тремя датчиками слева расположена надпись подтверждающая сотрудничество с LEICA, а справа расположен перископический телеобъектив на 200 МП с возможностью макросъемки и 4,3-кратным оптическим зумом и 100-кратным гибридным зумом на базе искусственного интеллекта на основе датчика Samsung HP9. Светодиодная вспышка также находится в пределах круглого модуля и завершает дизайн системы камер телефона.

На просочившемся изображении показано красное акцентированное внешнее кольцо для модуля камеры, контрастирующее с черной задней панелью из веганской кожи. По слухам, Xiaomi также может предложить варианты стеклянной или керамической задней панели в 15 Ultra.

Интересно, что есть некоторые расхождения между этим просочившимся изображением и более ранними рендерами на основе CAD моделирования. На новом изображении надпись LEICA отображается вертикально, тогда как на ранних рендерах она располагалась горизонтально. Кроме того, на рендерах изображена двойная задняя вспышка, в то время как на просочившемся реальном изображении располагается одна вспышка, но скорее всего с двумя светодиодами.

Что касается технических характеристик, то согласно сообщениям в сети, Xiaomi 15 Ultra получит 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутым дизайном. Экран будет иметь разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц, встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Ожидается, что за работу Xiaomi 15 Ultra будет отвечать флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite, сопровождаемая оперативной памятью стандарта LPDDR5x объемом до 16 ГБ и внутренним накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет работать на собственной оболочке HyperOS 2 на базе ОС Android 15.