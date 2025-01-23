Предполагаемая базовая цена GTA 6 в размере 100 долларов США является дурным сигналом для индустрии и может привести к росту стоимости игр от всех остальных разработчиков

По мнению аналитиков игровой отрасли, геймерам, возможно, придется подождать до 2026 года, чтобы получить Grand Theft Auto VI, но это не единственное, о чем стоит беспокоиться. Текущие ожидания от GTA VI настолько высоки, что Take-Two/Rockstar могут воспользоваться этим и поднять базовую цену игры до 100 долларов. Еще более тревожной является вероятность того, что и другие игры класса ААА последуют этому дурному примеру.

Аналитик Мэтью Болл из Epyllion в своей презентации «Состояние видеоигр в 2025 году» прогнозирует, как GTA 6 может повлиять на ценообразование в индустрии видеоигр. Аналитик отмечает, что за последние 44 года цены на упакованные видеоигры в реальном долларовом выражении снизились. Напротив, цены на другие виды развлечений, такие как фильмы, концерты и Netflix, за десятилетия выросли.

Очевидно, что это не сулит ничего хорошего игровой индустрии, независимо от масштаба студии. И это несмотря на то, что разработка игр класса AAA, которая 15 лет назад стоила 50 миллионов долларов, сейчас обходится в сумму от 200 до 500 миллионов долларов и даже более.

Индустрия ожидает, что GTA VI в базовом варианте преодолеет ценовой барьер в 70 долларов, а розничная цена игры Take-Two, как и надеются производители игр, составит от 80 до 100 долларов. Хотя GTA 6 за 70 долларов станет самой дешевой GTA из когда-либо существовавших, Болл ожидает, что средняя цена игры составит 91 доллар. Это может привести к общему повышению цен на игры как минимум на 10 долларов.

Геймерам, предпочитающим в первую очередь игры уровня ААА, возможно, придется начать заранее готовиться к потенциальным тратам, если эта тенденция станет реальностью. Нужно помнить, что речь идет о базовых ценах, а это значит, что издания Deluxe и Premium могут быть еще дороже.

Аналитик также углубляется в такие аспекты, как влияние генеративного ИИ в играх, а также то, как успех Nintendo Switch и Steam Deck повлиял на перспективы портативных игр высокого класса.

Интересно, что в то время как геймеры на ПК и консолях все чаще переходят на другие формы развлечений, Болл показывает, что компьютерный гейминг фактически вырос на 20%, в то время как консольный стагнирует с 2021 года.

Это объясняется несколькими неоспоримыми преимуществами платформы ПК, включая большую, библиотеку с почти полной обратной совместимостью, многозадачность, доступность эксклюзивов PlayStation на ПК и Xbox, а также рост популярности игровые портативных устройств на базе Windows.