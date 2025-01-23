Компания обещает флагманские характеристики устройства и переосмысление технологии XR

Вчера компания Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked 2025 официально представила смартфоны серии Galaxy S25, прошедшем в Сан-Хосе. В линейку входят Galaxy S25, Galaxy S25+ и топовый Galaxy S25 Ultra, работающие на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite, а также включающие другие первоклассные характеристики. Наряду с флагманскими смартфонами Samsung также анонсировала устройство под кодовым названием Project Moohan, представляющее собой первую гарнитуру расширенной реальности (XR) компании. Этот анонс знаменует собой выход Samsung на рынок XR, расширяя ассортимент носимых устройств южнокорейского гиганта.

Впервые анонсированная в декабре 2024 года гарнитура Project Moohan XR от Samsung обещает покупателям устройства переосмысление взаимодействия пользователей с физической и цифровой средой. Гарнитура, работающая на базе новой операционной системы Android XR, разработанной в сотрудничестве с Google и Qualcomm, вероятно, будет поддерживать возможности мультимодального ввода. Сюда входит отслеживание взгляда, жестов рук и голосовых команд, что обеспечивает бесперебойное управление приложениями и взаимодействиями.

Ожидается, что XR гарнитура Samsung будет использовать OLEDoS дисплеи со сверхвысоким разрешением, возможностями сквозной передачи с минимальными задержками и пространственными вычислениями на базе специального чипсета Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Благодаря поддержке помощника Gemini AI от Google пользователи могут рассчитывать на такие захватывающие функции, как Circle to Search, перевод текста в реальном времени и улучшенный просмотр через Google Chrome. Хотя Samsung не объявила официальную дату выпуска, предполагается, что устройство выйдет в конце этого года по цене более 2000 долларов.

Помимо гарнитуры XR, Samsung намекнула на разработку умных очков на базе искусственного интеллекта. Они могут работать на чипе Snapdragon AR1 Gen 1 и платформе Gemini от Google, что позволит осуществлять голосовой и визуальный ввод данных.

Генеральный директор Samsung также упомянул о планах выпустить умные очки «как можно скорее», это говорит о том, что компания позиционирует себя в качестве лидера следующего поколения носимых устройств.