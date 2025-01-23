Учитывая, что стоимость новейшего флагмана Nvidia RTX 5090 составляет не менее 1999 долларов, перспектива получить расплавленный разъем питания становится особенно пугающей. Напомню, что проблема затронула видеокарты RTX 4090, вынудив производителя и её партнеров пересмотреть подход к кабелям питания. Хотя обновленный кабель 12V-2x6 сократил количество подобных инцидентов, новейший флагманский графический процессор потребляет еще больше энергии, и многие пользователи вновь могут начать опасаться повторения подобной ситуации. Корейский технологический сайт Quasar Zone сообщил, что на недавней пресс-конференции компания Nvidia попыталась развеять опасения по поводу повторного возникновения этой проблемы.
Вскоре после выхода RTX 4090 в октябре 2022 года появились жалобы на перегрев разъемов питания. Изначально компания Nvidia возложила вину на пользователей, заявив, что неправильно установленный разъем может привести к расплавлению. Однако это объяснение не удовлетворило опытных сборщиков систем. В конце концов компания поддержала переход на кабели 12V-2x6, которые поставляются в комплекте с новыми партиями видеокарт RTX 4090. Это почти исключило случаи повреждения графических процессоров, однако карты со старым разъемом все еще могли появляться в продаже.
Старые версии RTX 4090 поставлялись с разъемом 12VHPWR, который поддерживал передачу мощности 600 Вт. Новые кабели 12V-2x6 более долговечны, имеют более короткие и токопроводящие контакты. Поскольку RTX 5090 потребляет 575 Вт по сравнению с 450 Вт у графического процессора Nvidia предыдущего поколения, это увеличивает нагрузку на систему питания. Тем не менее на мероприятии GeForce Update Editor's Day 2025 компания утверждает, что разъем 12V-2x6 предотвратит будущие повреждения.
Не все производители RTX 5090 верят в стандартную конструкцию 12V-2x6. MSI использует адаптеры питания с желтыми наконечниками, что позволяет легче определить надежность их подключения. Поскольку выпуск нового графического процессора Nvidia запланирован на 30 января, то тестировщики в настоящее время пытаются максимально использовать его возможности. Если возникнут проблемы с высокими требованиями к мощности, покупатели, как можно надеяться, узнают о них перед покупкой.