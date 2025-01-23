NVIDIA утверждает, что проблема с плавлением разъема питания решена, и GeForce RTX 50 не должны быть затронуты

Учитывая, что стоимость новейшего флагмана Nvidia RTX 5090 составляет не менее 1999 долларов, перспектива получить расплавленный разъем питания становится особенно пугающей. Напомню, что проблема затронула видеокарты RTX 4090, вынудив производителя и её партнеров пересмотреть подход к кабелям питания. Хотя обновленный кабель 12V-2x6 сократил количество подобных инцидентов, новейший флагманский графический процессор потребляет еще больше энергии, и многие пользователи вновь могут начать опасаться повторения подобной ситуации. Корейский технологический сайт Quasar Zone сообщил, что на недавней пресс-конференции компания Nvidia попыталась развеять опасения по поводу повторного возникновения этой проблемы.

Вскоре после выхода RTX 4090 в октябре 2022 года появились жалобы на перегрев разъемов питания. Изначально компания Nvidia возложила вину на пользователей, заявив, что неправильно установленный разъем может привести к расплавлению. Однако это объяснение не удовлетворило опытных сборщиков систем. В конце концов компания поддержала переход на кабели 12V-2x6, которые поставляются в комплекте с новыми партиями видеокарт RTX 4090. Это почти исключило случаи повреждения графических процессоров, однако карты со старым разъемом все еще могли появляться в продаже.

Старые версии RTX 4090 поставлялись с разъемом 12VHPWR, который поддерживал передачу мощности 600 Вт. Новые кабели 12V-2x6 более долговечны, имеют более короткие и токопроводящие контакты. Поскольку RTX 5090 потребляет 575 Вт по сравнению с 450 Вт у графического процессора Nvidia предыдущего поколения, это увеличивает нагрузку на систему питания. Тем не менее на мероприятии GeForce Update Editor's Day 2025 компания утверждает, что разъем 12V-2x6 предотвратит будущие повреждения.

Не все производители RTX 5090 верят в стандартную конструкцию 12V-2x6. MSI использует адаптеры питания с желтыми наконечниками, что позволяет легче определить надежность их подключения. Поскольку выпуск нового графического процессора Nvidia запланирован на 30 января, то тестировщики в настоящее время пытаются максимально использовать его возможности. Если возникнут проблемы с высокими требованиями к мощности, покупатели, как можно надеяться, узнают о них перед покупкой.