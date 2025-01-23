На создание изображения понадобилось более десяти лет работы и несколько сотен высокодетализированных снимков галактики Андромеда

Космическое агентство НАСА опубликовало панорамный снимок огромного участка соседней галактики Андромеда (Мессье 31), которая находится всего в 2,5 миллионах световых годах от Земли, что ничтожно по космическим масштабам, и видна невооруженным глазом при безлунной ночи и отсутствии засветки от наземных объектов. Фотомозаика является крупнейшей из когда-либо собранных Хабблом, для ее создания потребовалось более десятилетия.

Потрясающая панорама содержит более 600 перекрывающихся изображений космического телескопа Хаббл, которые были соединены в одно масштабное фото. Распределенные по 2,5 миллиардам пикселей, на изображении можно найти вы около 200 миллионов звезд, каждая из которых ярче нашего Солнца. Это огромное число, но лишь часть из предполагаемого триллиона звезд, находящегося в галактике Андромеда. Многие из менее массивных звезд Андромеды находятся за пределами чувствительности Хаббла и, таким образом, не представлены на изображении.

Для создания мозаики использовались данные двух обзоров — программы Panchromatic Hubble Andromeda Treasury (PHAT) и программы Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury (PHAST).

С ее помощью астрономы смогут узнать больше о возрасте Андромеды, а также о содержании в её составе тяжелых элементов и массах образующих её звёзд. Обзоры также помогут астрономам понять, как Андромеда могла слиться с другими галактиками в прошлом.

NASA предлагает несколько размеров панорамы для загрузки всеми желающими, включая полноразмерное изображение размером 203 МБ (42 208 x 9 870) и намного более удобный и компактный для пользователя вариант размером 9 МБ (10 552 x 2 468).

Телескоп Hubble находится на орбите уже почти тридцать пять лет и продолжает передавать астрономам значительные научные данные. Тем не менее прогресс не стоит на месте, и у NASA уже есть его преемник, ожидающий своего часа для выхода на орбиту.

Следующим подобным устройством станет космический телескоп Nancy Grace Roman, запуск которого запланирован на май 2027 года. Он будет иметь зеркало примерно того же размера, что и у Hubble, но сможет делать снимки с гораздо более высоким разрешением. По данным NASA, одна экспозиция будущего телескопа позволит сделать снимок эквивалентный не менее 100 снимкам Hubble высокого разрешения.