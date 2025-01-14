Инсайдер раскрывает подробности о новой видеокарте Nvidia GeForce RTX 5060 с вариантом памяти GDDR7 объемом 12 ГБ

Nvidia наконец-то представила свою архитектуру Blackwell для потребителей на прошлой неделе на выставке CES 2025. Подводя итог, можно сказать, что компания, возможно, превзошла ожидания, представив не только старшие модели GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, но и более доступные GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Сообщается, что на горизонте также находятся еще более дешевые варианты в виде карт класса GeForce RTX 5060.

Согласно новым слухам, Nvidia имеет планы по выпуску нескольких вариантов GeForce RTX 5060 с различным объемом памяти и ядер CUDA, что не должно ни для кого стать сюрпризом, учитывая предыдущий опыт компании. Стоит напомнить, что Intel недавно представила графическую карту Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Напротив, Moore's Law is Dead утверждает, что GeForce RTX 5060 будет поставляться с 8 ГБ видеопамяти в стандартной комплектации, хотя и с более быстрым стандартом GDDR7 благодаря графическому процессору GB206 размером 183 мм².

Карты на базе GPU GB206, как ожидается, получат и более высокую емкость VRAM, как и GeForce RTX 4060 Ti до нее. В частности, инсайдер добавляет, что Nvidia будет продавать вариант на 12 ГБ вместе со стандартной моделью, оснащенной 8 ГБ памяти GDDR7, работающей на 128-битной шине. Кроме того, Moore's Law is Dead утверждает, что обе модели будут запущены в марте. К сожалению, еще предстоит узнать, какая часть из 4608 ядер CUDA в кристалле GB206 будет активирована к каждой из моделей серии RTX 5060.



