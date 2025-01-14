Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7
Инсайдер раскрывает подробности о новой видеокарте Nvidia GeForce RTX 5060 с вариантом памяти GDDR7 объемом 12 ГБ

 Nvidia наконец-то представила свою архитектуру Blackwell для потребителей на прошлой неделе на выставке CES 2025. Подводя итог, можно сказать, что компания, возможно, превзошла ожидания, представив не только старшие модели GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, но и более доступные GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Сообщается, что на горизонте также находятся еще более дешевые варианты в виде карт класса GeForce RTX 5060.

 Согласно новым слухам, Nvidia имеет планы по выпуску нескольких вариантов GeForce RTX 5060 с различным объемом памяти и ядер CUDA, что не должно ни для кого стать сюрпризом, учитывая предыдущий опыт компании. Стоит напомнить, что Intel недавно представила графическую карту Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Напротив, Moore's Law is Dead утверждает, что GeForce RTX 5060 будет поставляться с 8 ГБ видеопамяти в стандартной комплектации, хотя и с более быстрым стандартом GDDR7 благодаря графическому процессору GB206 размером 183 мм².

 Карты на базе GPU GB206, как ожидается, получат и более высокую емкость VRAM, как и GeForce RTX 4060 Ti до нее. В частности, инсайдер добавляет, что Nvidia будет продавать вариант на 12 ГБ вместе со стандартной моделью, оснащенной 8 ГБ памяти GDDR7, работающей на 128-битной шине. Кроме того, Moore's Law is Dead утверждает, что обе модели будут запущены в марте. К сожалению, еще предстоит узнать, какая часть из 4608 ядер CUDA в кристалле GB206 будет активирована к каждой из моделей серии RTX 5060.


#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #rtx 5070 #rtx 5060 #rtx 5070 ti
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
4
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
31
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
1
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
10
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
+
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
3
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
Разработка игр дорожает: всему виной не фотореалистичная графика, а неэффективное управление
2
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
14
Эстония получит первые РСЗО M142 HIMARS в 2025 году
+
В европейских магазинах появились видеокарты GeForce RTX 5080 – цены выше рекомендованных
4
В GTA VI появятся разводные мосты: фанаты нашли новую деталь в трейлере
+
«ИжТехМаш» начал выпускать серийные мотоциклы «Скаут-9» с полным приводом
1
Появилась информация о моделях Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление HyperOS 3
1
Подтверждено отсутствие телеобъектива в Xiaomi Mix Flip 2
+
После переноса выхода Assassin's Creed Shadows акции компании Ubisoft ещё упали
+

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
169
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
13
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
42
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
28
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
1
Про искусственный интеллект в играх
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
3
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+

Сейчас обсуждают

linux4ever
22:27
Автор, где твой новенький ноутбук intel + nvidia?
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Бахтиер Кудратуллаев
22:19
еще 5 лет с пыней. хапнем горя еще не раз. наш отец, король , царь. заботится об своем народе чтоб нас через шайтан-интернет не кошмарил запад. ведь мы болванчики, и смотрим в ютубе только про дворцы ...
Роскомнадзор объяснил сбой в работе Рунета кратковременным нарушением сетевой связности
cibershot
22:10
Наши поцреоты будут так же вовке верить что гугел нам вредит и ютуп надо запретить? Так ведь путреоты?
Роскомнадзор объяснил сбой в работе Рунета кратковременным нарушением сетевой связности
Бахтиер Кудратуллаев
22:04
Роскомнадзор объяснил сбой в работе Рунета кратковременным нарушением сетевой связности
cibershot
22:04
Если деньги есть покупай зеленых, эти драйвера нормальные сделают. У амд драйвера делает хз кто и на удачу.
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Александр Сечков
21:57
Настройки снижать не пробовали? Карты то не все предназначены для ультра+. Это больше проблема криворуких игроделов, чем железа.
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску, согласно Bloomberg
BigCar
21:55
Обосрались AMD и Intel со своими видяхами, которые не могут составить конкуренцию видяхам "куртки". А когда нет конкуренции, то имеем то, что имеем.
Про искусственный интеллект в играх
coth
21:54
7600 и 7600 XT - это разные процессоры.
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску, согласно Bloomberg
Александр Якубов
21:54
Ryzen 7 8700☠️
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
cibershot
21:52
Гомнонадзор срущий жителям в России. Враги нам всем. От роскомнадзора никакой пользы, только все запрещают и ютуб заблочили. Служат не народу точно
Роскомнадзор объяснил сбой в работе Рунета кратковременным нарушением сетевой связности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем