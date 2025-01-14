Выход Lenovo Yoga планируется в конце 2025 года.

Слухи о совершенно новом высокопроизводительном мобильном процессоре на базе архитектуры Arm, над которым, по слухам, работают в штаб-квартире NVIDIA, появились в конце прошлого года. С тех пор многие любопытствующие инсайдеры пытались найти новую информацию о данном процессоре и она была найдена. Первые доказательства, по-видимому, поступили сегодня утром благодаря Хоанг Ань Фу (@AnhPhuH) и WalkingCat (@_h0x0d_). Был обнаружен интригующий список вакансий в Lenovo, в котором упоминается, что один из работников будет заниматься «новым проектированием и разработкой SoC NV N1x внутри компании». WalkingCat считает, что грядущая 16-дюймовая модель Lenovo Yoga 2-in-1 2025 может появиться с чипсетом NVIDIA на борту. Такой вывод он сделал, расшифровав информацию с помощью системы наименований «кода платформы» Lenovo.

Дальнейшие предположения указывают на возможный показ серии N на мероприятии Computex 2025, например, Qualcomm анонсировала аналогичные сроки прошлым летом с серией процессоров Snapdragon X. Сообщается, что NVIDIA сотрудничает с MediaTek в этом новом проекте, а чипсеты N1x высокого класса и среднего уровня N1 будут построены на недавно представленной архитектуре Blackwell от Nvidia. Технические обозреватели полагают, что в производстве будет использоваться 3-нм техпроцесс TSMC. Ань Фу предполагает, что новые чипы достаточно производительны, чтобы достичь диапазона 180-200 TOPS при работе с искусственным интеллектом. Другие отраслевые слухи указывают на потенциальное окно запуска чипов примерно в четвертом квартале этого года, при этом к старту продаж будет готово около трех миллионов единиц.