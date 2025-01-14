Подробностей о дизайне, стоимости и дате выхода устройства пока не сообщается

Redmi Turbo 4 был выпущен 2 января как смартфон верхнего среднего класса с новым чипсетом Dimensity 8400 Ultra и дизайном, напоминающим iPhone 16. Сообщается, что Xiaomi работает над также над версией Redmi Turbo 4 Pro, и ожидается, что она станет одним из первых телефонов, оснащенных субфлагманским процессором Snapdragon 8s Elite.

В преддверии официального заявления компании надежный инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми важными сведениями о флагманской модели. Согласно последнему сообщению инсайдера с Weibo, субфлагманский телефон будет оснащен большой батареей, емкость которой начнется с цифры 7. Другими словами, он может быть оснащен аккумулятором емкостью не менее 7000 мАч.

Наличие столь большой батареи в Redmi Turbo 4 не стало бы сюрпризом, поскольку многие недавно выпущенные телефоны уже оснащены батареями с аналогичными показателями. Хорошим примером является RedMagic 10 Pro. Этот игровой телефон оснащен аккумулятором емкостью 7050 мАч. Хотя в новом сообщении ничего не говорилось о скорости зарядки, в предыдущих отчетах инсайдера говорилось о поддержке быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Помимо информации о большой батарее Redmi Turbo 4 Pro, Digital Chat Station сообщает, что субфлагман будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K, а также он будет плоским. Что касается конструкции, то источник сообщает о наличии металлической средней рамки и стеклянной задней панели.

Однако в сообщении ничего не говорится о цене будущего смартфона. Стоит отметить, что предыдущие отчеты предполагали стоимость Redmi Turbo 4 Pro в Китае от 4000 юаней, что составляет по текущему курсу около 545 долларов США.