Новый чипсет Dimensity 8400 может похвастаться неплохим приростом производительности в сравнении с предшественником.

На прошлой неделе Xiaomi запустила "народную" серию смартфонов Poco X7, в которую вошли модели Poco X7 и Poco X7 Pro, являющиеся доступными по цене и ориентированные на производительность устройствами. Poco X7 Pro оснащен новым чипсетом среднего уровня Dimensity 8400 Ultra. И довольно интересно будет сравнить его возможности с предшественником в лице Poco X6 Pro на базе Dimensity 8300 Ultra.

В Geekbench 6 Poco X7 Pro набирает 1579 баллов в одноядерном тесте и 6100 баллов в многоядерном режиме. Для сравнения, тесты прошлогоднего Poco X6 Pro показали, что смартфон набрал 1424 и 4527 баллов в этих же тестах соответственно. Похожая ситуация наблюдается и в AnTuTu, где Poco X7 Pro набирает 359 485 баллов в оценке процессора, а Poco X6 Pro получил всего 290 365 баллов.

Что касается графики, то Poco X7 Pro набрал 574 754 балла в тесте графического процессора AnTuTu, тогда как Poco X6 Pro также набрал внушительные 514 295 баллов. Что касается 3DMark, то аналог Poco X7 Pro в виде Redmi Turbo 4 набирает впечатляющие 4086 баллов в тесте Wild Life Extreme. Для сравнения, Poco X6 Pro набрал только 3068 баллов в этом тесте. Важно отметить, что Redmi Turbo 4 значительно превосходит Poco X7 Pro в большинстве тестов, хотя они оснащены одним и тем же чипсетом.

Таким образом следует сказать, что Poco X7 Pro с чипсетом Dimensity 8400 Ultra в целом превосходит Poco X6 Pro с Dimensity 8300 Ultra. Новые смартфоны серии Poco X7 имеют в среднем преимущество в 20% по сравнению с прошлогодними предложениями как по части центрального, так и по части графического процессора, что не так уж и плохо.