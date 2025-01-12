Выход новинки запланирован на первую половину 2025 года

Недавно анонсированная серия AMD Ryzen AI Max линейки Strix Halo, является лучшей на архитектуре Zen 5 в мобильном сегменте. Процессоры Ryzen AI Max являются первыми, которые принесут конфигурацию с 16 ядрами и 32 потоками на мобильной платформе, а также мощную интегрированную графику на основе архитектуры RDNA 3.5. В то время как линейка Strix Point уже была достаточно мощной для интеграции в высокопроизводительные системы, Strix Halo выведет производительность на совершенно новый уровень.

Как сообщает IT Home, китайский производитель GMK объявил о выпуске новой линейки мини-ПК с процессорами Strix Halo. Они будут предлагать чипы серий Ryzen AI Max и Ryzen AI Max Pro, нацеленные на сегмент премиальных клиентских ПК. Мини-ПК будет работать на процессорах вплоть до Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами и 32 потоками на основе архитектуры Zen 5.

О других характеристиках этих ПК пока мало что известно, но, учитывая, что мини-ПК компании на базе Strix Point, такие как EVO-X1 Mini Host, оснащены оперативной памятью объемом до 32 ГБ и хранилище на 1 ТБ, можно ожидать, что следующие линейки будут как минимум эквивалентны. AMD заявляет, что с Ryzen AI Max+ 395 вычислительная производительность процессора будет до трех раз выше, чем у Intel Lunar Lake Core Ultra 9 288V.

Поскольку теперь количество ядер удвоено, а потоков в четыре раза больше, то чип Strix Halo определенно будет значительно быстрее. Более того, он значительно опередит Lunar Lake по производительности ИИ и графической части благодаря значительно лучшей интегрированной графике.

Ryzen AI Max+ 395 будет использовать встроенную графику Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками. Это огромный скачок по сравнению с чипами Strix Point, которые имеют только до 16 вычислительных блоков в Radeon 890M. Таким образом, мини-ПК GMK с чипами Strix Halo не только будут великолепны в рабочих нагрузках, ориентированных на ЦП, но и значительно улучшат производительность в рабочих нагрузках ГП, позволяя работать и играть в игры с высокими настройками графики.

Все это будет работать при TDP в диапазоне 45–120 Вт, что, безусловно, выше, чем у предыдущих линеек. Однако, учитывая, насколько мощными являются iGPU Strix Halo, то следует ожидать более высокого энергопотребления. Что касается цен и доступности, известно только, что эти мини-ПК GMK будут доступны либо в первом, либо во втором квартале 2025 года.